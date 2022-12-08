США отошли на второе место: кто предоставляет Украине больше всего помощи

ЕС впервые увеличил обязательства по помощи Украине до уровня, превышающего помощь США

ЕС впервые обогнал США по объемам помощи, которая была предоставлена Украине после начала российского вторжения.

Как говорится в данных проекта Ukraine Support Tracker при Кильском университете мировой экономики, осенью ЕС увеличил размер военной, финансовой и гуманитарной помощи до 52 миллиардов евро. Для сравнения США выделяют немногим менее 48 миллиардов.

Главной причиной называется согласованный, но пока не одобренный транш на 18 миллиардов евро на 2023 год.

"Большие новые обязательства ЕС являются приятным событием, учитывая важную роль этой войны в европейской безопасности", — говорит глава проекта Кристоф Требеш.

Вместе с тем он отмечает, что теперь важно, чтобы эта помощь как можно быстрее достигла Украины, а не задерживалась по несколько месяцев, как это было с предыдущими пакетами.

Примечательно, что в рейтинге сменился еще один лидер. Если раньше наибольшие объемы поддержки в абсолютном выражении в Европе оказывала Великобритания, то теперь на первое место вышла Германия с 12,6 миллиардами евро обещанной помощи.

Тем не менее, если смотреть по отдельным странам, то больше всего помощи в абсолютном выражении, как и прежде, предоставляют США, но с точки зрения соотношения предоставленной помощи к собственному ВВП на первом месте держится Эстония.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден настаивает на выделении Украине дополнительного финансирования в размере 37 млрд долларов.