США відійшли на друге місце: хто надає Україні найбільше допомоги

ЄС вперше збільшив зобов’язання щодо допомоги Україні до рівня, що перевищує допомогу США

ЄС вперше обігнав США за обсягами допомоги, яку було надано Україні після початку російського вторгнення.

Як йдеться у даних проєкту Ukraine Support Tracker при Кільському університеті світової економіки, восени ЄС збільшив обсяг військової, фінансової та гуманітарної допомоги до 52 мільярдів євро. Для порівняння США виділяють трохи менш як 48 мільярдів.

Головною причиною називається узгоджений, але поки що не схвалений транш на 18 мільярдів євро на 2023 рік.

"Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією з огляду на важливу роль цієї війни в європейській безпеці", — каже голова проєкту Крістоф Требеш.

Водночас він зазначає, що тепер важливо, щоб ця допомога якнайшвидше досягла України, а не затримувалася по кілька місяців, як це було з попередніми пакетами.

Примітно, що у рейтингу змінився ще один лідер. Якщо раніше найбільші обсяги підтримки в абсолютному вираженні в Європі надавала Велика Британія, то тепер на перше місце вийшла Німеччина із 12,6 мільярдами євро обіцяної допомоги.

Проте, якщо дивитися по окремим країнам, то найбільше допомоги в абсолютному вираженні, як і раніше, надають США, але з погляду співвідношення наданої допомоги до власного ВВП першому місці тримається Естонія.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден наполягає на виділенні Україні додаткового фінансування у розмірі 37 млрд доларів.