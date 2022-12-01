путіну не сподобається: у США розповіли навіщо Байден просить 37 млрд доларів для України

Вікторія Нуланд вважає, що якщо Україна програє, то світ стане небезпечнішим

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до Конгресу за додатковим пакетом допомоги Україні. Її сума складає 37 мільярдів доларів.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час виступу на Київському безпековому форумі розповіла, що ця сума буде спрямована, щоб "Україна не тільки пережила випробування, а й розквітла як суверенна, захищена і демократична країна, а путін зазнав стратегічної поразки".

Вона також підкреслила, що спроби путіна здійснити насильницьке завоювання, військові злочини та ядерний шантаж, а також спроби перетворити голод на зброю або заморозити українців із приходом зими мають бути відбиті та переможені. В іншому випадку, зазначила Нуланд, "світ стане набагато небезпечнішим".

"Тоді згасне світло не тільки в Україні, світло суверенної демократичної нації, яка бореться за своє майбутнє. Тоді кожна маленька чи середня за розміром нація і країна, розташована поряд з великою територією країною, потужним військовим потенціалом, запитуватиме себе, чи не буде себе вона наступною", — додала Нуланд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США закуповують потужну зброю для української армії на суму понад мільярд доларів.

Також ми повідомляли про те, що на саміті НАТО в Бухаресті у Байдена зробили важливі заяви щодо України.