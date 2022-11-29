США допоможуть Україні з відновленням енергосистеми: про що йдеться

Обладнання обіцяють передати у стислий термін

США виділяють екстрений пакет допомоги Україні, до нього увійде обладнання, яке допоможе нашій країні пережити зиму попри російські обстріли.

Як повідомляє Reuters з посиланням на представників Державного департаменту США, відповідний пакет на 53 мільйони доларів дозволить відновити збитки після ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

У Держдепі зазначили, що відповідне обладнання буде доставлене в Україну в екстреному порядку, щоб дати можливість краще підготуватися до зими, що настає.

Зазначається, що у пакет увійдуть:

трансформатори;

автоматичні вимикачі;

захист від стрибків напруги;

роз’єднувачі;

спеціалізований транспорт та інше.

Як повідомлялося раніше, на тлі невдач на фронті росія вдалася до ракетного терору мирних жителів України, зокрема під час удару 15 листопада по нашій країні було випущено понад сотню ракет.

В "Укренерго" пізніше повідомили, що внаслідок обстрілів у нашій країні практично не залишилося ТЕС, ГЕС та підстанцій, які жодного разу не зазнавали обстрілів.