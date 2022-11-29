США помогут Украине с восстановлением энергосистемы: о чем речь

Оборудование обещают передать в сжатые сроки

США выделяют экстренный пакет помощи Украине, в него войдет оборудование, которое поможет нашей стране пережить зиму несмотря на российские обстрелы.

Как информирует Reuters со ссылкой на представителей Государственного департамента США, соответствующий пакет на 53 миллиона долларов позволит восстановить ущерб после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В Госдепе отметили, что соответствующее оборудование будет доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы дать возможность лучше подготовиться к наступающей зиме.

Отмечается, что в пакет войдут:

трансформаторы;

автоматические выключатели;

защита от скачков напряжения;

разъединители;

специализированный транспорт и другое.

Как сообщалось ранее, на фоне неудач на фронте россия прибегла к ракетному террору мирных жителей Украины, в частности в ходе удара 15 ноября по нашей стране было выпущено более сотни ракет.

В "Укрэнерго" позже сообщили, что в результате обстрелов в нашей стране практически не осталось ТЭС, ГЭС и подстанций, которые ни разу не подвергались обстрелам.