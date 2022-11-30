"Ми знаємо план путіна": у Байдена зробили низку важливих заяв про Україну

НАТО й надалі планує підтримувати Україну

У середу, 30 листопада, міністри закордонних справ країн НАТО завершили дводенний саміт у Бухаресті.

Під час пресконференції за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО держсекретар США Ентоні Блінкен зробив кілька важливих заяв щодо ситуації навколо України. Як повідомляється на офіційному російськомовному обліковому записі Державного Департаменту США, Блінкен назвав новою метою росії — руйнування енергосистеми України. За його словами, позбавлення українських дітей, літніх та хворих людей тепла, води та електрики є варварством. Такими ударами, як зазначив держсекретар, глава кремля намагається змусити українців залишити свої будинки, а зростаючі ціни на енергоносії та продукти в Європі використати, щоб розколоти антипутінську коаліцію.

У свою чергу НАТО має намір і надалі підтримувати Україну доти, доки вона не здобуде перемогу.

Основні цитати Блінкена:

Тепло, вода та електрика для дітей, для людей похилого віку та хворих — ось нові цілі президента путіна, і він б’є по них з усієї сили. Така жорстокість щодо народу України – це варварство.

Мета росії – зруйнувати енергосистему всієї України. Лінія фронту – не лише на сході України, а лінія фронту зараз на всій території України.

Ми знаємо план Президента путіна: змусити українців мерзнути та голодувати та змусити їх залишити свої будинки. Він має намір використовувати зростаючі ціни на енергоносії та продукти у країнах Європи та в усьому світі, щоб спробувати розколоти нашу коаліцію.

Президент путін вважає, що якщо він зможе досягти високих цін, то світ відмовиться від України — що ми залишимо народ України напризволяще. Його стратегія не працює та не спрацює.

Колективна рішучість НАТО підтримувати Україну є і залишиться непохитною – зараз, протягом усієї зими і доти, доки Україна не переможе.

Сполучені Штати виділяють $53+ млн на обладнання для стабілізації енергосистеми України та безперебійного забезпечення електроенергії. Ми також подали запит до Конгресу на $1,1 млрд для забезпечення безпеки енергетичного сектору України та Молдови та відновлення їхнього енергопостачання.

Ми згодні з Президентом Зеленським: дипломатія — єдиний спосіб покласти край агресивній війні росії.

Жорстокі напади росії на мирних жителів України — ще один доказ того, що Президент путін нині не зацікавлений у серйозній дипломатії; не зумівши знищити незалежність України, він намагатиметься втягнути Україну в заморожений конфлікт, взяти перепочинок і переозброїти свої сили, а потім знову атакувати Україну.

Найкращий спосіб прискорити перспективи справжньої дипломатії — продовжувати підтримувати Україну та продовжувати змінювати баланс сил у бік України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава Єврокомісії заявила про втрачену Україну у війні проти росії.

Також ми повідомляли, що в Сполучених Штатах Америки розповіли, чому не будуть вносити росії до списку спонсорів тероризму.