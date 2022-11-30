Втрати України, "репарації" та суд над російськими злочинцями: свіжі заяви голови Єврокомісії

Російське повномасштабне вторгнення принесло чимало зла, тому відповідальні за це люди мають покарати, вважають у Європі

Поки російські окупанти готуються до чергового масованого ракетного удару по українській інфраструктурі, західні партнери продовжують посилювати свою підтримку нашої країни. Так, у свіжому зверненні від 30 листопада голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила кілька важливих заяв, спрямованих проти Кремля. Вона підтвердила, що Європа, як і раніше, знаходиться на боці Києва і робить все можливе, щоб притягнути відповідальних за страждання, заподіяні війною, до відповідальності.

"Телеграф" зібрав для вас головні заяви з офіційного виступу фон дер Ляйєн, відеозапис якого політикиня опублікувала в особистому Twitter. Зазначимо, що деякі її заяви є неоднозначними, адже не мають підтверджень з боку України.

Втрати України на війні

За словами голови Єврокомісії, українська сторона після початку повномасштабного вторгнення втратила щонайменше 20 тисяч цивільних та 100 тисяч військових.

"Вторгнення росії в Україну принесло смерть, спустошення та нестерпні страждання. Всі ми пам’ятаємо жахи Бучі", — зазначила вона, наголошуючи, що росіяни обов’язково повинні відплатити за кожен військовий злочин, скоєний ними на українській землі.

Варто наголосити, що дані щодо втрат не є підтвердженими офіційними джерелами з боку офіційного Києва. Тим більше, це звучить дивно на тлі недавніх заяв президента Володимира Зеленського, який стверджував, що втрати окупантів удесятеро перевищують українські. Додамо, що на ранок 30 листопада подана Генштабом ЗСУ статистика свідчила про майже 90 тисяч загиблих росіян, і це ніяк не співвідноситься із заявами фон дер Ляйєн.

Втрати Росії в Україні 30.11.2022

До того ж, встановити точну кількість жертв серед мирного населення неможливо, адже частина міст та сіл, як і раніше, перебуває під російською окупацією. Тим часом, за неофіційними даними, лише у розбомбленому Маріуполі кількість жертв може сягати близько 100 тисяч людей.

UPD. Через кілька годин після заяви фон дер Ляйєн звернення політика було змінено — з нього прибрали згадку про кількість загиблих військових та цивільних.

Додамо і перший варіант відео — для справедливості та порівняння.

Раптові "репарації" від росіян

Офіційно російські політики відмовляються від оплати будь-яких репарацій чи інших компенсацій для України за завдану війною шкоду. Втім, на Заході цю проблему вже частково вирішують — за допомогою заблокованих активів центрального банку рф, а також грошей російських олігархів. Загалом сума, якою зараз фактично не можуть розпоряджатися росіяни, — близько 319 млрд євро.

За словами фон дер Ляйєн, у короткостроковій перспективі Євросоюз хоче взяти ці гроші під управління, а потім інвестувати їх. Тут і криється приємність для України — фінанси хочуть зробити подібністю до "репарацій", які можна буде спрямувати на компенсацію завданих ворогом збитків.

"Ми працюватимемо над міжнародним договором з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми зможемо знайти законні способи досягти цього", — наголосила політик.

Міжнародний суд для російських злочинців

Євросоюз планує розпочати роботу над створенням спеціалізованого суду, який займався б розслідуванням і судовим переслідуванням злочину агресії росії. При цьому Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС продовжить і підтримуватиме Міжнародний кримінальний суд, який також працює на тему російсько-української війни.

За словами голови Єврокомісії, європейці погоджуються співпрацювати з представниками інших країн, щоб отримати максимальну підтримку для роботи такого судового органу, який винесе справедливе рішення для військових злочинців.

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляйєн була з офіційним візитом в Україну на початку осені. Тоді вона зазначала, що подібна поїздка є дуже символічною, адже наша країна вже набула статусу кандидата в члени Євросоюзу.

"Телеграф" також розповідав, як довго доведеться чекати на Україну, щоб здобути звання повноцінного учасника Європейського Союзу.