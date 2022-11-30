"Мы знаем план путина": у Байдена сделали ряд важных заявлений об Украине

НАТО и дальше планирует поддерживать Украину

В среду, 30 ноября, министры иностранных дел стран НАТО завершили двухдневный саммит в Бухаресте.

Во время пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен сделал несколько важных заявлений о ситуации вокруг Украины. Как сообщается на официальном русскоязычном аккаунте Государственного Департамента США, Блинкен назвал новой целью россии — разрушение энергосистемы Украины. По его словам, лишение украинских детей, пожилых и больных людей тепла, воды и электричества, является варварством. Такими ударами, как отметил госсекретарь, глава кремля пытается вынудить украинцев покинуть свои дома, а растущие цены на энергоносители и продукты в Европе использовать, чтобы расколоть антипутинскую коалицию.

В свою очередь НАТО намерено и дальше поддерживать Украины до тех пор, пока она не одержит победу.

Основные цитаты Блинкена:

Тепло, вода и электричество для детей, для пожилых и больных людей — вот новые цели президента Путина, и он бьёт по ним со всей силы. Такая жестокость в отношении народа Украины – это варварство.

Цель России — разрушить энергосистему всей Украины. Линия фронта – не только на востоке Украины, линия фронта сейчас на всей территории Украины.

Мы знаем план Президента Путина: заставить украинцев мерзнуть и голодать и вынудить их покинуть свои дома. Он намерен использовать растущие цены на энергоносители и продукты в странах Европы и во всем мире, чтобы попытаться расколоть нашу коалицию.

Президент Путин считает, что, если он сможет добиться высоких цен, то мир откажется от Украины — что мы оставим народ Украины на произвол судьбы. Его стратегия не работает и не сработает.

Коллективная решимость НАТО поддерживать Украину есть и останется непоколебимой – сейчас, в течение всей зимы и до тех пор, пока Украина не победит.

Соединенные Штаты выделяют $53+ млн на оборудование для стабилизации энергосистемы Украины и бесперебойного обеспечения электроэнергии. Мы также подали запрос в Конгресс на $1,1 млрд для обеспечения безопасности энергетического сектора Украины и Молдовы и восстановления их энергоснабжения.

Мы согласны с Президентом Зеленским: дипломатия — единственный способ положить конец агрессивной войне России.

Жестокие нападения России на мирных жителей Украины — еще одно доказательство того, что Президент Путин в настоящее время не заинтересован в серьезной дипломатии; не сумев уничтожить независимость Украины, он попытается втянуть Украину в замороженный конфликт, взять передышку и перевооружить свои силы, а затем снова атаковать Украину.

Лучший способ ускорить перспективы настоящей дипломатии — продолжать поддерживать Украину и продолжать изменять баланс сил в сторону Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Еврокомиссии заявила о потерян Украины в войне против россии.

Также мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки рассказали, по какой причине не будут вносить рф в список спонсоров терроризма.