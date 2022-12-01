путину не понравится: в США рассказали зачем Байден просит $37 млрд для Украины

Виктория Нуланд считает, что если Украина проиграет, то мир станет опаснее

Президент Соедененнх Штатов Америки Джо Байден обратился в Конгресс за дополнительным пакетом помощи Украине. Её сумма составляет 37 миллиардов долларов.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления на на Киевском форуме безопасности, рассказала, что данная сумма будет направлена, чтобы "Украина не только пережила испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, а путин потерпел стратегическое поражение".

Она также подчеркнула, попытки путина совершить насильственное завоевание, военные преступления и ядерный шантаж, а также попытки превратить голод в оружие или заморозить украинцев с приходом зимы должны быть отбиты и побеждены. В противном случае, отметила Нуланд, "мир станет гораздо опаснее".

"Тогда погаснет свет не только в Украине, свет суверенной демократической нации, которая борется за свое будущее. Тогда каждая маленькая или средняя по размеру нация и страна, расположенная рядом с большой по территории страной, мощным военным потенциалом, будет спрашивать себя, не будет ли она следующей", — добавила Нуланд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США закупают мощное оружие для украинской армии на сумму свыше миллиарда долларов.

Также мы сообщали о том, на саммите НАТО в Бухаресте у Байдена сделали важные заявления по Украине.