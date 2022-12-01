В США закупают важное вооружение для Украины: оно обойдется в 1,2 млрд долларов

Система противовоздушной обороны украинского государства будет укреплена еще больше

Министерство обороны США продолжает работать над новыми военными поставками для Украины. Так, 30 ноября стало известно о подписании контракта с компанией Raytheon Technologies, которая займется поставкой систем противовоздушной обороны NASAMS. Речь идет о шести зенитно-ракетных комплексах, которые в рамках сроков, оговоренных в документе, будут переданы Киеву.

Больше деталей сообщается на официальном сайте Пентагона, передает "Телеграф". Стоит добавить, что работы по закупке и, вероятно, изготовлению техники должны быть закончены к 28 ноября 2025 года. Тендер на выполнение таких работ объявлялся Минобороны США через интернет, желание выполнить заказ высказали лишь Raytheon Technologies.

Важно подчеркнуть, что общая стоимость шести NASAMS, а также отдельных комплектующих и услуг, которые с этим связаны, составляют 1,2 млрд долларов. Эти деньги выделяет Вашингтон в качестве помощи Украине.

Запуск ракеты NASAMS-ом

Добавим, что официально исполнителем контракта является командование армии США в штате Алабама. Сами же работы по сборке систем будут проходить в Массачусетсе.

Это очень важная закупка для Украины, ведь первые подобные системы ПВО были получены нашей страной лишь в начале декабря. Об этом официально сообщал министр обороны Алексей Резников.

"Телеграф" подробно рассказывал о возможностях и характеристиках NASAMS, поставки которых Украина добивалась несколько месяцев подряд. Небольшой анонс — они способны сбивать цель на максимальной высоте до 16 км.