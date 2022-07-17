Военный обозреватель и блоггер Александр Коваленко (известный также как "Злой одессит") о том, что даст Украине обретение ЗРК NASAMS:

Итак. Украина получит ЗРК NASAMS.

Для понимания, с чем его едят и что оно такое.

Заранее, в 100500-й раз, но, похоже, не в последний, отмечаю, что ни одно ПВО в мире не гарантирует 100% безопасность от ракетного удара. Ни одно! Это, чтобы без шизофренических иллюзий, коим в последнее время многие подвержены.

Теперь по фактам.

Украина получит 2 батареи ЗРК, явно, более чем уверен, NASAMS 2.

Данные комплексы отличаются использованием тактических каналов передачи данных, таких как Link 16, Link 11, JREAP и улучшенного наземного радара.

В состав батареи NASAMS 2 входят четыре установки, из которых 3 пусковые установки LCHR, каждая на шесть ячеек для ракет AIM-120 AMRAAM, а так же РЛС AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel и одну машину Центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой MSP500.

Система применяет усовершенствованный радар Sentinel с более широким спектром частот, переменной скоростью вращения и повышенной способность обнаруживать и сопровождать цели. Шасси для радара универсальное. Каждый радар может обрабатывать и распространять данные самостоятельно, а также может быть подключен по радиоканалу, кабелю, через Multi Rolle Radio или через ТАДКОМ .

Электрооптический датчик MSP500 от Rheinmetal оснащен лазерным дальномером и ТВ-камерой, а также модернизированной термографической камерой. Их можно использовать для пассивного запуска ракет, что было неоднократно успешно продемонстрировано на учениях.

Центры распределения огня (FDC) могут образовывать сеть с географически распределенными датчиками и использовать либо централизованное, либо распределенное объединение данных для обработки радиолокационных следов и формирования полной картины воздушного пространства для офицера тактического управления (TCO).

Каждый командный пункт включает в себя два цветных дисплея с интерфейсом общего управления тактическими операциями на основе поставленных задач. Система управления может отсоединяться от датчиков, чтобы стать менее заметной.

Операторы могут переключиться на роль централизованного управления, запустив программное обеспечение операционного центра (GBADOC). Дополнительный автомобиль Tactical Control Center (TCC), аналогичный Batallion Operations Center (BOC) для обновления Hawk XXI , включает в себя третий командный пункт, который можно использовать для этой роли.

Модули управления могут быть установлены на самых разных транспортных средствах. Каждый модуль может автоматически определять свое положение с помощью электронного эхолота и GPS-приемника.

Но, не следует себя обманывать. NASAMS 2 это ПВО малой и средней дальности, а не большой. Не смотря на то, что она применяет ракеты AIM-120 AMRAAM, которые в зависимости от модификации могут поражать цели на расстоянии до 180 км, в позиции "земля-воздух" их дальность поражения объекта – 50 км +/-.

Так же отмечу, что NASAMS 2 отличается от того же, чрезмерно разрекламированного "Железного купола" более упрощённо интеграцией в чужеродные ПВО. Напомню, что в США в их ПРО так и не смогли интегрировать "Железный купол", в то время как NASAMS вошёл как влитой. Для нашей ПВО, постсоветского образца, это идеальный вариант, как для локальной защиты воздушного пространства, так, в перспективе и более глобальной.

(Со страницы Коваленко в соцсети Фейсбук)