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ЄС став на крок ближче до виділення Україні величезної суми допомоги

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Рада ЄС Новина оновлена 10 грудня 2022, 22:13
Рада ЄС

Тепер документ має затвердити Європарламент

Україна у 2023 році може отримати від Європейського союзу пакет допомоги у розмірі 18 мільярдів євро, навіть попри заперечення Угорщини. Відповідну пропозицію було розглянуто Радою ЄС, погоджено та передано до Європарламенту на затвердження.

Як йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, пропозиція була прийнята у письмовій формі, а остаточне утвердження, як очікується, відбудеться наступного тижня.

"Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, стільки, скільки потрібно", — повідомив глава Мінфіну Чехії Збинек Станюра.

За його словами, у разі прийняття документа Україна зможе розраховувати на регулярну допомогу з боку ЄС протягом усього 2023 року.

Пакет допомоги є кредитом з 10-річним пільговим періодом, основна частина відсоткових витрат покриватиметься членами ЄС шляхом зовнішніх призначених доходів, а гарантії щодо запозичення будуть надані або з бюджету ЄС або країнами-членами союзу.

Основною метою цієї допомоги є фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та підтримка відновлення на першому етапі після завершення війни.

Як повідомлялося раніше, якщо цей пакет допомоги буде затверджено, то ЄС вперше з початку вторгнення вийде на перше місце за обсягами наданої допомоги Україні, відтіснивши США на друге місце.

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#Україна #ЄС #Допомога