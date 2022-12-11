Боротьба затягнеться на роки: Washington Post озвучили прогноз щодо майбутнього Криму

Офіційний Київ не збирається поступатися своєю законною територією військовим загарбникам

Питання звільнення Кримського півострова з кожним днем обговорюють усе частіше. Існує чимало позитивних прогнозів, чиї автори стверджують, що деокупацію вдасться провести за дуже короткий термін, проте є всі підстави вважати, що конфлікт навколо цього регіону може затягтися на роки, а може й десятиліття.

Докладніше про це пише Washington Post. Аналітики зазначають, що російський уряд абсолютно не налаштований на повернення окупованої території, готовий застосувати будь-який вплив задля утримання контролю. Українці ж, у свою чергу, не мають наміру відмовлятися від території, яка належить їм згідно з міжнародним правом.

Частина західних чиновників щиро сподіваються, що у Москві здатні відмовитися від Криму дипломатичним шляхом, що стане важливим поштовхом до закінчення російсько-української війни. Однак більшість таких надій наївні, що було доведено незаконним "приєднанням" одразу чотирьох областей України до рф через вісім років після захоплення півострова.

"Непохитні претензії на Крим ілюструють нерозв’язність конфлікту, і важко уявити, що боротьбу за півострів буде вирішено без подальшого кровопролиття", — пише видання.

Також автори матеріалу заявляють, що не можна виключати варіант, коли російсько-українська війна в контексті Криму здатна затягтися на десятиліття — за аналогією з конфліктом у Нагірному Карабаху або Секторі Газі.

На думку ексочільника штабу армії Великої Британії Девіда Річардса, не виключено, що росія може знову почати погрожувати ядерною зброєю, якщо у Києві не відмовляться від планів на визволення Криму. При цьому він вважає, що завдяки переговорам країни можуть домовитися про якийсь перехідний період, після якого півострів повернеться фактично під контроль Києва.

Втім, шанувальників ідеї про те, що війна, яка почалася з Криму, має ним і закінчитися, значно більше — принаймні в Україні.

Додамо, що при правильно спланованих операціях Кримський півострів може стати справжнім оперативним котлом для російських військ. Детальніше про це розповів полковник запасу Роман Світан.

А поки що до цього далеко, кримчани регулярно насолоджуються звуками "бавовни" у різних населених пунктах регіону. У зв’язку з цим деякі окупанти навіть заметушилися щодо створення справжніх окопів на пляжах.