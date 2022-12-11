Загорівся житловий будинок: росіяни знову вдарили по Херсону (відео)

Ворожі солдати щоразу накривають житлові квартали обласного центру, зовсім не дбаючи про людей

Російські загарбники продовжують із лівого берега Дніпра обстрілювати Херсон, який і без того страждає від наслідків окупації. Вранці у неділю, 11 грудня, вибухи лунали в місті, починаючи із сьомої ранку, а останній став причиною серйозної пожежі в одній із багатоповерхівок.

Першими подробицями та відео з місця подій поділилися у Telegram-каналі "Х-й Херсон". Район, в якому стався приліт, не називається з міркувань безпеки.

Підкреслимо, що перші вибухи в Херсоні пролунали близько сьомої ранку. Потім були залпи близько 8:20 та після дев’ятої. Наслідком останніх став приліт у житловому мікрорайоні, над ним піднімається дим. Очевидці стверджують, що в одному з будинків почалася пожежа. Даних про постраждалих чи загиблих наразі немає.

Відомо, що перед цим в одному з районів міста прорвало труби водопостачання — цілком імовірно, що це пов’язано із наслідками попередніх обстрілів.

Більш детальна інформація поки що уточнюється.

До речі, ранок неділі став дуже "гучним" і для мешканців тимчасово окупованого Донецька. Росіяни обстріляли два райони міста з "Градів", звинувативши в цьому ЗСУ.

Напередодні ж серія вибухів пролунала на території Кримського півострова — постраждали кілька військових об’єктів армії рф.