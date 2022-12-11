Центр Донецька накрили "Градами": фото та відео з місця вражають

На кількох вулицях залишилися величезні метрові вирви

Окупанти продовжують тримати у напрузі мешканців усіх регіонів України, включаючи Донеччину. Так, рано-вранці 11 грудня вони відкрили стрілянину по тимчасово окупованому Донецьку, традиційно звинувативши в цьому ЗСУ. Росіяни використовували "Гради", снаряди від яких досягли окремих вулиць міського центру.

Деякі подробиці, а також фото та відео з місця події публікують росЗМІ та місцеві Telegram-канали. Зазначимо, що найбільше дісталося Ворошиловському та Калінінському районам Донецька.

Основний удар припав на зосередження Театрального проспекту та бульвару Пушкіна. Біля театру опери та балету зафіксовано один із потужних прильотів, який залишив по собі велику вирву. Ще одну виявили у дворі багатоповерхівки неподалік.

Найбільш постраждалі від обстрілу вулиці

У дворі житлового будинку – метрова вирва

Уламки снарядів зіпсували фасад будівлі

Ось такі уламки снарядів лежать на вулиці

Так обстріл Донецька виглядав здалеку

Через те, що під час обстрілу використовувалися "Гради", у багатьох вікнах вилетіли шибки, також "зрубано" десятки дерев і гілок. Серед тротуарів лежать шматки арматури, кріплень та іншого металобрухту, у тому числі уламків снарядів.

Наслідки обстрілу поблизу

Серйозно дісталося місцевим деревам

Окупантам все одно, куди бити

Окупаційна "влада" вже заявила, що в обстрілі винна українська сторона, яка нібито відкрила вогонь із села Тоненьке. Цей населений пункт знаходиться на підконтрольній ЗСУ території, від Донецька його відокремлює лише 20 км.

Значком відзначено село Тоненьке Донецької області

Втім, заяви окупантів щодо причетності наших захисників не мають жодних підтверджень, до того ж українські військовослужбовці не б’ють по житлових кварталах, це візитна картка російської армії.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" вже розповідав про те, як рф контролює обстріл мирних кварталів Донецька з окупованої території, щоб потім звинувачувати в цьому ЗСУ. Так, завдяки пильному аналізу одного з останніх обстрілів, вдалося встановити, що по місту били з Макіївки.