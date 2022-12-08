Є певна схема: експерт пояснив, як росія вибирає час для масованих обстрілів

Росіяни мають реальну та пропагандистську версії планування ударів по Україні

Масовані атаки російських окупантів на мирні міста України мають певну системність. За словами військового експерта, професора Празького муніципального університету Юрія Федорова, росіяни намагаються обирати для обстрілів дати, які пов’язані із серйозними змінами на фронті чи важливими подіями. При цьому ворог прораховує свої можливості таким чином, щоб встигнути накопичити достатньо засобів для масштабніших руйнувань.

Про це Федоров розповів в ефірі телеканалу FREEДІМ. Також він наголосив, що всі версії щодо "нанесення відплати" є не більш ніж пропагандистськими, адже блискавичної "помсти" від росіян чекати не доводиться. Це пов'язано з проблемами логістики та забезпечення боєприпасами, які зараз дуже гостро відчуваються противником.

"Перший удар був нібито "присвячений" вибуху на Кримському мості. Але це має деяке пропагандистське значення, адже складається враження, що такі удари завдають помсти за ті чи інші дії ЗСУ, — говорить експерт. — Але це виключно пропагандистська версія, адже підготовка займає тривалий час, кілька днів щонайменше".

Головний акцент при виборі дати масованої ракетної атаки російське військове командування робить на аналізі попередніх атак. Вони визначають, яких руйнувань було завдано, що за помилки допущені і як можна зробити так, щоб цього разу завдані збитки стали ще більшими. Таким чином у Кремлі сподіваються, що українці почнуть обурюватись та вимагати від уряду капітуляції перед росією. Юрій Федоров наголошує: у Москві й досі не розуміють — вибір такої тактики в нинішній війні є абсолютно провальним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку причину для ракетного удару 5 грудня могли обрати окупанти. Свою позицію озвучив військовий експерт Микола Саламах.

Також ми писали про наслідки атаки не лише для України, а й для Молдови, адже одна із російських ракет впала на території цієї країни.