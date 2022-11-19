"Удари по критичній інфраструктурі": у Донецьку невідомі нагадували у джерельце

У мережі припускають, що працювала ДРГ

У тимчасово окупованому Донецьку невідомі скоїли зухвалий злочин, повторивши "інцидент Макіївського джерельця", який стався 7 вересня.

Як повідомили у місцевих телеграм-каналах, очевидці прибули на місце події у Ленінському районі міста, щоб набрати води, але виявили, що невідомі накидали сміття та випорожнились у джерело.

Місцевих жителів обурили дії зловмисника, після чого вони, не стримуючи емоцій, висловилися про це в мережі.

"Схоже, працює ДРГ", — відреагував на подію блогер Денис Казанський.

Інші користувачі мережі теж не змогли пройти повз кричущий інцидент і почали жартувати на цю тему і назвали це "ударом по критичній інфраструктурі", а також припустили, що невдовзі Netflix зніме серіал на цю тему.

Як відомо, схожий інцидент стався на початку вересня в Макіївці (Луганська область), тоді подія породила великі дискусії, а в соцмережах навіть запустили свій хештег "Макіївське джерельце".

Нагадаємо, раніше російський актор Сергій Світлаков описав менталітет росіян, історією з одного плацкартного вагона.