"Удары по критической инфраструктуре": в Донецке неизвестные нагадили в родничок

В сети предполагают, что работала ДРГ

Во временно оккупированном Донецке неизвестные совершили дерзкое преступление, повторив "инцидент Макеевского родничка", который произошел 7 сентября.

Как сообщили в местных телеграм-каналах, очевидцы прибыли на место происшествия в Ленинском районе города, чтобы набрать воды, но обнаружили, что неизвестные набросали мусора и испражнились в родник.

Местных жителей возмутили действия злоумышленника, после чего они не сдерживая эмоций высказались об этом в сети.

"Похоже, работает ДРГ", — отреагировал на происшествие блогер Денис Казанский.

Другие пользователи сети тоже не смогли пройти мимо вопиющего инцидента и начали шутить на эту тему и назвали это "ударом по критической инфраструктуре", а также предположили, что вскоре Netflix снимет сериал на эту тему.

Как известно, похожий инцидент произошел в начале сентября в Макеевке (Луганская область), тогда происшествие породило большие дискуссии, а в соцсетях даже запустили свой хэштег "Макеевский родничок".

Напомним, ранее российский актер Сергей Светлаков описал менталитет россиян, историей из одного плацкартного вагона.