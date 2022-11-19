"Удары по критической инфраструктуре": в Донецке неизвестные нагадили в родничок
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В сети предполагают, что работала ДРГ
Во временно оккупированном Донецке неизвестные совершили дерзкое преступление, повторив "инцидент Макеевского родничка", который произошел 7 сентября.
Как сообщили в местных телеграм-каналах, очевидцы прибыли на место происшествия в Ленинском районе города, чтобы набрать воды, но обнаружили, что неизвестные набросали мусора и испражнились в родник.
Местных жителей возмутили действия злоумышленника, после чего они не сдерживая эмоций высказались об этом в сети.
"Похоже, работает ДРГ", — отреагировал на происшествие блогер Денис Казанский.
Другие пользователи сети тоже не смогли пройти мимо вопиющего инцидента и начали шутить на эту тему и назвали это "ударом по критической инфраструктуре", а также предположили, что вскоре Netflix снимет сериал на эту тему.
Как известно, похожий инцидент произошел в начале сентября в Макеевке (Луганская область), тогда происшествие породило большие дискуссии, а в соцсетях даже запустили свой хэштег "Макеевский родничок".
Напомним, ранее российский актер Сергей Светлаков описал менталитет россиян, историей из одного плацкартного вагона.