Звідки обстріляли Донецьк? У мережі показали незаперечні докази (фото)

В обстрілах Донецька окупанти постійно звинувачують ЗСУ, але докази працюють проти них

В окупованому Донецьку напередодні знову гриміло. Місто зазнало обстрілу — прильоти зафіксували в центрі, почалися пожежі. Однак у мережі звернули увагу на те, звідки вівся обстріл, та продемонстрували докази пуску снарядів по місту з окупованої Макіївки.

У соцмережі "Твіттер" автор облікового запису Так говорив Zarathustra продемонстрував кадри з відео, що підтверджують гіпотезу. Він впізнав одну з будівель на відео з наслідками обстрілу. Це мотосалон "АрдаМото". "Якщо подивитися на карту, звідки було обстріляно місто, то не потрібно бути д*білом і зрозуміти що ракети летіли з Макіївки. Протилежної сторони від ЗСУ. Росія обстріляла Донецьк", — резюмує користувач.

Напрямок польоту снарядів під час обстрілу Донецька

Автор також наводить стопкадр із відео обстрілу в районі ЦУМу: "Уламок в асфальті показує траєкторію прильоту". Він наголошує, що з того боку – росія.

Стопкадр із відео обстрілу Донецька

Зазначимо, що під час обстрілу загинули четверо людей, ще багато людей було поранено. Снаряди падали у центральному районі міста.

Російські та колаборантські служби новин в обстрілі традиційно звинувачують Україну. У коментарях до треду зазначили, що росіяни, обстрілюючи місто, "готуються до його здачі", така прикмета. Зазначимо, що так було з відступом росіян із Херсона, де окупанти підірвали та замінували об’єкти соціальної та критичної інфраструктури. Раніше "Телеграф" розповідав, що саме такий варіант у майбутньому прогнозують військові експерти.