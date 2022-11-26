Шахти закриваються, вугілля закуповують: в окупованому Донецьку скаржаться на безконтрольне зростання цін (відео)

На окупованих територіях дорожчає багато речей

Мешканці непідконтрольних частин Донецької області почали відчувати проблеми із різким зростанням цін на вугілля та нерухомість.

Своїми роздумами поділився один із місцевих жителів, а його звернення оприлюднив телеграм-канал "Типовий Донецьк". Зокрема він журиться через те, що безліч місцевих шахт було закрито, а тому їм, регіону, відомому видобутком копалин, доводиться його закуповувати втричі дорожче.

За його словами, раніше за тонну вугілля доводилося викласти 3000 російських рублів, але тепер його вартість піднялася до 10 тисяч і вище. При цьому він зазначає, що звичайні пенсіонери мають пенсії близько 10 тисяч рублів, тобто купівля 2-3 тонн на зиму стає проблемною.

"Як ми далі зустрічатимемо цей опалювальний сезон? І я не говорю про квартири, я саме про приватний сектор", — питає він.

Також чоловік скаржиться на те, що якщо в центрі міста раніше можна було купити квартиру за 1 мільйон рублів, то тепер вони коштують по 4 та вище.

Як повідомлялося раніше, російський диктатор володимир путін напередодні пошкодував, що не оголосив про анексію Донецької та Луганської областей раніше. Водночас генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко висловив припущення, що окупанти покинуть Донецьк без бою, як вони це зробили у Херсоні.