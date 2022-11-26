Укр

Шахты закрываются, уголь закупают: в оккупированном Донецке жалуются на бесконтрольный рост цен (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Уголь
Уголь

На оккупированных территориях дорожают многие вещи

Жители неподконтрольных частей Донецкой области начали испытывать проблемы с резким ростом цен на уголь, недвижимость.

Своими размышлениями поделился один из местных жителей, а его обращение обнародовал телеграм-канал "Типичный Донецк". В частности он сокрушается из-за того, что множество местных шахт было закрыто, а потому им, региону, известному добычей ископаемых ресурсов, приходится его закупать в три раза дороже.

По его словам, ранее за тонну угля приходилось выложить 3000 российских рублей, но теперь его стоимость поднялась до 10 и выше тысяч. При этом он отмечает, что обычные пенсионеры имеют пенсии около 10 тысяч рублей, то есть покупка 2-3 тонн угля на зиму становится проблемной.

"Как мы будем дальше встречать этот отопительный сезон? И я не говорю о квартирах, я именно про частный сектор", — спрашивает он

Также мужчина жалуется на то, что если в центре города раньше можно было купить квартиру за 1 миллион рублей, то теперь они стоят по 4 и выше.

Как сообщалось ранее, российский диктатор владимир путин накануне пожалел, что не объявил об аннексии Донецкой и Луганской областей раньше. Вместе с тем генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко выразил предположение, что оккупанты покинут Донецк без боя, как они это сделали в Херсоне.

Теги:
#Донецк #Цены #Донбасс #ОРДЛО