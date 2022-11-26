Шахты закрываются, уголь закупают: в оккупированном Донецке жалуются на бесконтрольный рост цен (видео)

На оккупированных территориях дорожают многие вещи

Жители неподконтрольных частей Донецкой области начали испытывать проблемы с резким ростом цен на уголь, недвижимость.

Своими размышлениями поделился один из местных жителей, а его обращение обнародовал телеграм-канал "Типичный Донецк". В частности он сокрушается из-за того, что множество местных шахт было закрыто, а потому им, региону, известному добычей ископаемых ресурсов, приходится его закупать в три раза дороже.

По его словам, ранее за тонну угля приходилось выложить 3000 российских рублей, но теперь его стоимость поднялась до 10 и выше тысяч. При этом он отмечает, что обычные пенсионеры имеют пенсии около 10 тысяч рублей, то есть покупка 2-3 тонн угля на зиму становится проблемной.

"Как мы будем дальше встречать этот отопительный сезон? И я не говорю о квартирах, я именно про частный сектор", — спрашивает он

Также мужчина жалуется на то, что если в центре города раньше можно было купить квартиру за 1 миллион рублей, то теперь они стоят по 4 и выше.

Как сообщалось ранее, российский диктатор владимир путин накануне пожалел, что не объявил об аннексии Донецкой и Луганской областей раньше. Вместе с тем генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко выразил предположение, что оккупанты покинут Донецк без боя, как они это сделали в Херсоне.