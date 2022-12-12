Не знаю, як вижила Дорофєєва: військовий підколов співачку через нову пісню (відео)

Слова пісні вирвали з контексту, але вийшло смішно

Нова пісня Наді Дорофєєвої "Щоб не було", записана в дуеті з ресторатором та її новим хлопцем Михайлом Кацуріним, стала хітом серед українців, але водночас викликала і низку іронічних коментарів.

Військові та жителі прифронтових територій, які перебувають у справді небезпечних умовах, посміюються над словами з пісні "Ми вижили", запитуючи, — а де ж виживала співачка?

Варто зауважити, що насправді пісня не про війну, а про стосунки, але якщо вирвати слова "Ми вижили" з контексту, то ситуація виглядає і справді досить кумедною.

Так, український військовий опублікував під звуки пісні Дорофєєвої відео у TikTok про те, як спав у пакеті у степу під артобстрілом через те, що його бліндаж затопило.

"Не знаю, як вижила Дорофєєва, поряд не бачив", — написав він.

Також подібні відео опублікували мешканки прифронтового Оріхова Запорізької області та Херсона, який багато місяців пробув в окупації і зараз майже щодня перебуває під обстрілом:

Надя Дорофєєва вже відповіла на тренд, нагадавши, що пісня про інше: "Я безмежно вдячна вам і кожному, хто зараз боронить Україну. У пісні я не ставлю себе в один ряд із вашою працею. Пісня про інше. Бережіть себе".

Українці ж жартують у коментарях, що насправді пісня про те, як Дорофєєва з Кацуріним "вижили" Дантеса — співака та колишнього чоловіка Наді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за Санта-Барбара сталася між Дорофєєвою, Кацуріним та Дантесом.