Дорофєєва записала пісню з Кацуріним, але коментатори жорстко розкритикували закоханих (відео)

Хейтери пригадали співачці, що за 10 років стосунків із Дантесом вона не заспівала у дуеті з чоловіком

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) презентувала пісню "Щоб не було", записану у дуеті з Михайлом Кацуріним. Про стосунки пари стало відомо невдовзі після новини про розлучення артистки з Володимиром Дантесом після 10 років разом.

Як написала Дорофєєва на своїй сторінці в Instagram, їх нова пісня про кохання, біль і віру один в одного. У коментарях на новину відреагували по-різному. І на Надю, і на Мишу полилося чимало критики, хоч і багато фанів артистки заступилися за закоханих.

"2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для нас з Мишею найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного", — йдеться у публікації.

Бойфренд Дорофєєвої залишив під відео теплий коментар: "Кохання моє. Який кайф з тобою пісні писати і життя жити".

З перших днів, як громадськість дізналася про стосунки Дорофєєвої та Кацуріна на тлі розлучень обох, пару обговорювали в мережі. Тож не дивно, що й за спільний трек їх жорстко розкритикували. У коментарях згадали, що за 10 років стосунків із Дантесом так і не вийшов дует пари, а ще багатьом не сподобався "свист" Кацуріна у новому треку:

"Дантес хоч співав, а Міша просто свистить"

"Тобто зі співаком Дантесом так і не було дуету, а з ресторатором Мішею done. Цікаво, цікаво"

"Розчарувалася в цій співачці! Навіть слухати не хочеться..."

"Щось ваші почуття, Надя, як погода мінливі, то Дантес, то х*ен зрозумій хто, то Міша... Зупиніться, інакше розтратитеся на дрібне"

"Співак і музикант із цього хлопця ніякий. Таке відчуття, що хоче аж зі штанів вистрибнути стати знаменитістю, щоб усі писали про нього"

"Я одна дивилася і відчувала, що щось не так? Не видно хімії на відео і про ресторатора, що співає, мовчу. Сподіваюся, Вова знайде когось гідного для себе, хто не ходитиме наліво за спиною"

Реакція коментаторів на пісню Дорофєєвої з Кацуріним

Проте багато шанувальників пораділи виходу нової пісні улюблениці й розхвалили Дорофєєву з Кацуріним.

Фани співачки зацінили нову пісню

Як повідомляв "Телеграф", про розставання Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса стало відомо у березні 2022 року. Через місяць у мережі "засвітили" знімок співачки з новим коханим – ресторатором Михайлом Кацуріним. Він одночасно з парою оголосив про своє розлучення з дружиною Дар’єю, з якою вони виховують двох дітей. Раніше Кацуріни та Дантес із Дорофєєвою дружили сім’ями, разом проводили відпустку. До слова, ексчоловік Дорофєєвої Володимир Дантес тепер разом з ексдружиною Кацуріна Дар’єю, такий "обмін" не раз ставав гарячою темою для обговорення в мережі.