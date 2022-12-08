Дорофеева записала песню с Кацуриным, но комментаторы жестко раскритиковали влюбленных (видео)

Хейтеры припомнили певице, что за 10 лет отношений с Дантесом она не спела в дуэте с мужем

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) презентовала песню "Щоб не було", записанную в дуэте с Михаилом Кацуриным. Об отношениях пары стало известно вскоре после новости о расставании артистки с Владимиром Дантесом после 10-лет вместе.

Как написала Дорофеева на своей странице в Instagram, их новая песня о любви, боли и вере друг в друга. В комментариях на новость отреагировали по-разному. И на Надю, и на Мишу полилось немало критики, хотя и многие фаны артистки заступились за влюбленных.

"2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", — говорится в публикации.

Бойфренд Дорофеевой оставил под видео теплый комментарий: "Любовь моя. Какой кайф с тобой песни писать и жизнь жить".

С первых дней, как общественность узнала об отношениях Дорофеевой и Кацурина на фоне разводов обоих, пару обсуждали в сети. Так что неудивительно, что и за совместный трек их жестко раскритиковали. В комментариях вспомнили, что за 10 лет отношений с Дантесом так и не вышел дуэт пары, а еще многим не понравился "свист" Кацурина в новом треке:

"Дантес хоть пел, а Миша просто свистит"

"То есть с певцом Дантесом так и не было дуэта, а с ресторатором Мишей done. Интересно, интересно"

"Разочаровалась в этой певице! Даже слушать не хочется…"

"Что-то ваши чувства, Надя, как погода переменчивы, то Дантес, то х*ен пойми кто, то Миша…. Остановитесь, иначе растратитесь на мелкое"

"Певец и музыкант из этого парня никакой. Такое ощущение, что хочет аж из штанов выпрыгнуть, стать знаменитостью, чтобы все писали о нем"

"Я одна смотрела и чувствовала, что что-то не так ли? Не видно химии на видео и о поющем рестораторе молчу. Надеюсь, Вова найдет кого-то достойного для себя, кто не будет ходить налево за спиной"

Реакция комментаторов на песню Дорофеевой с Кацуриным

Тем не менее, многие поклонники порадовались выходу новой песни любимицы и расхвалили Дорофееву с Кацуриным.

Фаны певицы заценили новую песню

Как сообщал "Телеграф", о расставании Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса стало известно в марте 2022 года. Спустя месяц в сети "засветили" снимок певицы с новым возлюбленным – ресторатором Михаилом Кацуриным. Он одновременно с парой объявил о своем разводе с супругой Дарьей, с которой они растят двух детей. Ранее Кацурины и Дантес с Дорофеевой дружили семьями, вместе проводили отпуск. К слову, экс-муж Дорофеевой Владимир Дантес теперь вместе с экс-супругой Кацурина Дарьей, такой "обмен" не раз становился горячей темой для обсуждения в сети.