Надя Дорофєєва переспівала українською пісню, присвячену Михайлові Кацуріну: "Дуже круто звучить" (відео)

Раніше співачка провела конкурс на найкращу адаптацію цього треку у своїх соцмережах.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка раніше спільно з Артемом Пивоваровим представила україномовний трек на вірші Тараса Шевченка, вирішила українізувати всю свою творчість. Артистка презентувала нову версію своєї пісні "Разноцветная", яка тепер стала "Різнокольорова".

Прем’єра відео відбулася на YouTube-каналі виконавиці у п’ятницю, 5 серпня. Як йдеться у підписі до ролика, текст для україномовної версії писала не сама Дорофєєва, а було проведено конкурс на кращу адаптацію. І з майже двох тисяч варіантів було обрано цей.

"Після 24 лютого сенси кожного українця змінилися, а головними для всіх кольорами стали жовтий і блакитний. Тому я вирішила додати цих барв пісні разноцветная і заспівати її українською" — додала артистка.

Зазначимо, що ще до того, як стало офіційно відомо, що Надя Дорофєєва зустрічається з Михайлом Кацуріним, і мережею про це ходили лише чутки, шанувальники артистки помітили, що про свої нові почуття та нове кохання співачка "натякала" і раніше. І саме пісня "Різнокольорова", яка була випущена за місяць до оголошення розлучення з Дантесом, і присвячена Кацуріну. Вслухайтеся в текст: пісня про заборонене кохання через яке головна героїня втратила контроль.

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Що відомо про розлучення Дантеса та Дорофєєвої

18 березня 2022 року Дантес і Дорофєєва оголосили, що розлучаються. Разом пара була близько 11 років. Згодом у мережі з’явилася інформація, що Дорофєєва зустрічається з новим обранцем — українським ресторатором Михайлом Кацуріним. Шанувальники Дорофєєвої пізніше помітили, що співачка "натякала" про свої нові почуття і нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення.

У мережі давно натякають на любовний чотирикутник. Раніше Володимир Дантес вже жартував з приводу того, що придивиться до дружини Кацуріна після розлучення з Дорофєєвою.