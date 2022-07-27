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"До мурашок по тілу, до сліз": гурт Океан Ельзи представив зворушливу пісню про війну в Україні (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Група Океан Ельзи Новина оновлена 27 липня 2022, 11:10
Група Океан Ельзи

Композиція мала вийти ще у квітні, проте війна змінила всі плани.

Популярний український гурт "Океан Ельзи", пісні якого співають навіть світові зірки типу британського гурту Coldplay, презентував свій новий хіт і кліп на нього. Трек отримав назву "Квіти мінних зон".

Прем’єра пісні відбулася 27 липня на ютуб-каналі колективу. В описі до кліпу повідомляється, що "Квіти мінних зон" були створені ще кілька років тому, проте у світ мали вийти разом із новим альбомом гурту у квітні 2022 року. Також варто зазначити, що у відео також показуються документальні кадри із Донбасу.

В основі кліпу є ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно показують два життя — одне в тилу, а інше — це бойові дії на фронтах, де воїни борються за Свободу та Незалежність України. Однак метою є показати не два різні світи, а одну загальну реальність "коли на відстані руки – війна, на відстані руки – тил".

Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення "все добре в нас", "я норм", "живий" або просто "+". кожного метра своєї країни. І йти до цієї мети ми всі разом, кожен на своїй ділянці єдиного фронту" — пишуть музиканти, і закликають приєднатися до проєкту допомоги зі збирання коштів на нові якісні автомобілі для ЗСУ.

У коментарях шанувальники українського колективу захоплюються їх новим хітом артистів, про що свідчить безліч компліментів та позитивних відгуків. Коментатори зазначають, що пісня дуже чуттєва та доводить до мурашок.

Океан Ельзи — Квіти мінних зон: реакция сети
Океан Ельзи — Квіти мінних зон: реакция сети
Океан Ельзи — Квіти мінних зон: реакция сети

Океан Ельзи — Квіти мінних зон: текст пісні

Поверталися додому,

Як надовго невідомо

Ще залишилась не взята висота

Поверталися додому

Розійшлися по одному,

А тебе не відпускає пустота

*

Вона рве твої думки

Бо на відстані руки

Тремтять сльози і бетон

Цвітуть квіти мінних зон

Дихає війна

Мамо, це не сон!

*

Не кажи мені "я знаю",

Мамо, ти не уявляєш,

Як удав не відпускає пустота.

Поки спокою не має

Кожен метр твого краю

І не взята кожна твоя висота

*

Вона рве твої думки

Бо на відстані руки

Тремтять сльози і бетон

Цвітуть квіти мінних зон

Дихає війна

Мамо, це не сон

*

По дорозі до вокзалу

Тебе дівчина чекала

І в обіймах рятувала сірий день

Як надовго невідомо

Чи повернешся додому

Чи залишишся у пам'яті лишень

*

Вона рве твої думки

Вона — пам'ять навпаки

Вона — сльози і бетон

Вона — квіти мінних зон

Дихає війна

*

Ні, мамо, це не сон

Нещодавно українські виконавиці Jerry Heil та alyona alyona записали хіт разом із німецькою співачкою Ela. До свята Івана Купала дівчата презентували трек #KUPALA.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що автори відомого матюки про президента України Володимира Зеленського порадували слухачів новим треком. Цього разу увагу приділили Борису Джонсону.

Теги:
#Музика #Кліп #Океан Ельзи #Океан Ельзи