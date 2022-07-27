"До мурашок по тілу, до сліз": гурт Океан Ельзи представив зворушливу пісню про війну в Україні (відео)

Композиція мала вийти ще у квітні, проте війна змінила всі плани.

Популярний український гурт "Океан Ельзи", пісні якого співають навіть світові зірки типу британського гурту Coldplay, презентував свій новий хіт і кліп на нього. Трек отримав назву "Квіти мінних зон".

Прем’єра пісні відбулася 27 липня на ютуб-каналі колективу. В описі до кліпу повідомляється, що "Квіти мінних зон" були створені ще кілька років тому, проте у світ мали вийти разом із новим альбомом гурту у квітні 2022 року. Також варто зазначити, що у відео також показуються документальні кадри із Донбасу.

В основі кліпу є ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно показують два життя — одне в тилу, а інше — це бойові дії на фронтах, де воїни борються за Свободу та Незалежність України. Однак метою є показати не два різні світи, а одну загальну реальність "коли на відстані руки – війна, на відстані руки – тил".

Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення "все добре в нас", "я норм", "живий" або просто "+". кожного метра своєї країни. І йти до цієї мети ми всі разом, кожен на своїй ділянці єдиного фронту" — пишуть музиканти, і закликають приєднатися до проєкту допомоги зі збирання коштів на нові якісні автомобілі для ЗСУ.

У коментарях шанувальники українського колективу захоплюються їх новим хітом артистів, про що свідчить безліч компліментів та позитивних відгуків. Коментатори зазначають, що пісня дуже чуттєва та доводить до мурашок.

Океан Ельзи — Квіти мінних зон: текст пісні

Поверталися додому, Як надовго невідомо Ще залишилась не взята висота Поверталися додому Розійшлися по одному, А тебе не відпускає пустота * Вона рве твої думки Бо на відстані руки Тремтять сльози і бетон Цвітуть квіти мінних зон Дихає війна Мамо, це не сон! * Не кажи мені "я знаю", Мамо, ти не уявляєш, Як удав не відпускає пустота. Поки спокою не має Кожен метр твого краю І не взята кожна твоя висота * Вона рве твої думки Бо на відстані руки Тремтять сльози і бетон Цвітуть квіти мінних зон Дихає війна Мамо, це не сон * По дорозі до вокзалу Тебе дівчина чекала І в обіймах рятувала сірий день Як надовго невідомо Чи повернешся додому Чи залишишся у пам'яті лишень * Вона рве твої думки Вона — пам'ять навпаки Вона — сльози і бетон Вона — квіти мінних зон Дихає війна * Ні, мамо, це не сон

Нещодавно українські виконавиці Jerry Heil та alyona alyona записали хіт разом із німецькою співачкою Ela. До свята Івана Купала дівчата презентували трек #KUPALA.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що автори відомого матюки про президента України Володимира Зеленського порадували слухачів новим треком. Цього разу увагу приділили Борису Джонсону.