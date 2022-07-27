"До мурашок по тілу, до сліз": гурт Океан Ельзи представив зворушливу пісню про війну в Україні (відео)
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Композиція мала вийти ще у квітні, проте війна змінила всі плани.
Популярний український гурт "Океан Ельзи", пісні якого співають навіть світові зірки типу британського гурту Coldplay, презентував свій новий хіт і кліп на нього. Трек отримав назву "Квіти мінних зон".
Прем’єра пісні відбулася 27 липня на ютуб-каналі колективу. В описі до кліпу повідомляється, що "Квіти мінних зон" були створені ще кілька років тому, проте у світ мали вийти разом із новим альбомом гурту у квітні 2022 року. Також варто зазначити, що у відео також показуються документальні кадри із Донбасу.
В основі кліпу є ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно показують два життя — одне в тилу, а інше — це бойові дії на фронтах, де воїни борються за Свободу та Незалежність України. Однак метою є показати не два різні світи, а одну загальну реальність "коли на відстані руки – війна, на відстані руки – тил".
Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення "все добре в нас", "я норм", "живий" або просто "+". кожного метра своєї країни. І йти до цієї мети ми всі разом, кожен на своїй ділянці єдиного фронту" — пишуть музиканти, і закликають приєднатися до проєкту допомоги зі збирання коштів на нові якісні автомобілі для ЗСУ.
У коментарях шанувальники українського колективу захоплюються їх новим хітом артистів, про що свідчить безліч компліментів та позитивних відгуків. Коментатори зазначають, що пісня дуже чуттєва та доводить до мурашок.
Океан Ельзи — Квіти мінних зон: текст пісні
Поверталися додому,
Як надовго невідомо
Ще залишилась не взята висота
Поверталися додому
Розійшлися по одному,
А тебе не відпускає пустота
*
Вона рве твої думки
Бо на відстані руки
Тремтять сльози і бетон
Цвітуть квіти мінних зон
Дихає війна
Мамо, це не сон!
*
Не кажи мені "я знаю",
Мамо, ти не уявляєш,
Як удав не відпускає пустота.
Поки спокою не має
Кожен метр твого краю
І не взята кожна твоя висота
*
Вона рве твої думки
Бо на відстані руки
Тремтять сльози і бетон
Цвітуть квіти мінних зон
Дихає війна
Мамо, це не сон
*
По дорозі до вокзалу
Тебе дівчина чекала
І в обіймах рятувала сірий день
Як надовго невідомо
Чи повернешся додому
Чи залишишся у пам'яті лишень
*
Вона рве твої думки
Вона — пам'ять навпаки
Вона — сльози і бетон
Вона — квіти мінних зон
Дихає війна
*
Ні, мамо, це не сон
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