Маленький Леон з Ірпеня зворушив юзерів, переспівавши пісню "Океану Ельзи" (відео)

Хлопчик набув популярності завдяки відео, де він емоційно виконує композицію "Ой, у лузі червона калина"

Маленький українець Леон з Ірпеня, який раніше виконав хіт Кузьми Скрябіна, переспівав ще одну пісню гурту "Океан Ельзи".

Нещодавно хлопчик виконав композицію музичного колективу "Човен", а тепер, сидячи на плечах тата Олександра Буша, підкорив шанувальників своїм виконанням пісні "Оберіг".

"Нехай кожен, хто потребує захисту — неодмінно отримає його!", — підписав відео чоловік.

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Відео набирає багато лайків, а під постом підписники залишають захоплені коментарі.

Нагадаємо, що маленький Леон прославився після того, як відео з його виконанням "Ой, у лузі червона калина" показали по телебаченню, а в мережі воно зібрало понад мільйон переглядів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська співачка Ірина Білик переписала слова пісні "Мовчати", яку виконувала разом із Кузьмою Скрябіним. Тепер ця композиція не про кохання, а про війну.