"Палить на мої сідниці": Кондратюк показав унікальні рідкісні кадри з 17-річною Дорофєєвою, Соломко і MamaRika (фото)

15 років тому Надя Дорофєєва розпочинала кар’єру зі зрадницею України Яною Соломко

Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк показав своїм підписникам у соцмережі, як розпочинали свою кар’єру ще молоденькі зірки українського шоубізнесу.

У понеділок, 14 листопада, шоумен розмістив у себе в Інстаграмі фото 15-річної давності, на яких разом зображені співачки Надя Дорофєєва, MamaRika (Анастасія Кочетова), Альона Ломакіна, Ірина Журавель, а також зрадниця України Яна Соломко, яка зараз виступає в країні-агресорі росії.

"14 листопада 2007 року в Голлівуді почалися зйомки безпрецедентного унікального проєкту "Американський шанс", який ви могли бачити на телеканалі "1+1". 12 українських дівчат пройшли кастинги в Україні, і полетіли в США змагатись за участь у гурті Glam… На жаль, Glam так і не розпочав свою концертну діяльність… Але зйомки були епічними!", – підписав фото Кондратюк.

На публікацію українського продюсера у соцмережі відреагували Дорофєєва та MamaRika. У коментарях Анастасія Кочеткова написала гучний "розрив".

А Надя вирішила уточнити у себе у сторіс, що тоді їй було лише 17 років. Також співачка зазначила, що поруч із нею на фото знято американського баскетболіста Денніса Родмана.

"По-перше, мені тут 17. По-друге, вже видно, що я ікона стилю, а по-третє, Денніс Родман палить на мої сідниці", — підписала знімок артистка.

Нагадаємо, що за 8 місяців війни в Україні співачка Яна Соломко ніяк не прокоментувала ситуацію та не стала на захист рідної країни. Дівчина обрала лінію поведінки як Ані Лорак, Регіна Тодоренко та інші зрадники України. Варто додати, що Соломко покинула Україну в січні 2022 року і перебралася до росії, де намагається будувати кар’єру співачки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пісні українських зірок, які висловилися проти вторгнення росії до своєї країни, російські радіостанції прибрали зі своїх ефірів. А ось артисти, які мовчать про війну, цензури уникли. Нагадаємо, що серед них – Ані Лорак, Ялинка, Maruv та інші артисти, які народилися в Україні.