"Палит на мои ягодицы": Кондратюк показал уникальные редкие кадры с 17-летней Дорофеевой, Соломко и MamaRika (фото)

15 лет назад Надя Дорофеева начинала карьеру с предательницей Украины Яной Соломко

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк показал своим подписчикам в соцсети, как начинали свою карьеру еще молоденькие звезды украинского шоу-бизнеса.

В понедельник, 14 ноября, шоумен разместил у себя в Инстаграме фото 15-летней давности, на которых вместе запечатлены певицы Надя Дорофеева, MamaRika (Анастасия Кочетова), Альона Ломакина, Ирина Журавель, а также предательница Украины Яна Соломко, выступающая сейчас в стране-агрессоре россии.

"14 ноября 2007 года в Голливуде начались съемки уникального беспрецедентного проекта "Американский шанс", который вы могли видеть на телеканале "1+1". 12 украинских девушек прошли кастинги в Украине, и полетели в США соревноваться за участие в группе Glam… К сожалению, Glam так и не начал свою концертную деятельность… Но съемки были эпическими!", — подписал фото Кондратюк.

На публикацию украинского продюсера в соцсети отреагировали Дорофеева и MamaRika. В комментариях Анастасия Кочеткова написала громкое "разрыв".

А Надя решила уточнить у себя в сторис, что тогда ей было всего 17 лет. Также певица отметила, что рядом с ней на фото запечатлен американский баскетболист Деннис Родман.

"Во-первых, мне тут 17. Во-вторых, уже видно, что я икона стиля, а в-третьих, Деннис Родман палит на мои ягодицы", – подписала снимок артистка.

Напомним, что за 8 месяцев войны в Украине певица Яна Соломко никак не прокомментировала ситуацию и не встала на защиту родной страны. Девушка выбрала линию поведения, как Ани Лорак, Регина Тодоренко и другие предатели Украины. Стоит добавить, что Соломко покинула Украину в январе 2022 года и перебралась в рф, где пытается строить карьеру певицы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что песни украинских звезд, которые высказались против вторжения россии в свою страну, российские радиостанции убрали из своих эфиров. А вот артисты, которые продолжают молчать о войне, цензуры избежали. Напомним, что среди них — Ани Лорак, Елка, Maruv и другие артисты, которые родились в Украине.