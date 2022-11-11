Игорь Кондратюк: "В переговорах с россией прорывов не будет, пока мы не победим"

Телеведущий в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал о наступлении ВСУ, переговорах с россиянами, американских выборах и угрозе со стороны Беларуси

Уходящая неделя показалась насыщенной важными событиями. Деоккупация Херсона, промежуточные выборы в Конгресс США, кейс необходимости переговоров между Украиной и россией, который активно раскачивается, новые неприятные сигналы относительно роста угроз со стороны Беларуси.

Эти темы "Телеграф" обсудил в блицинтервью с телеведущим, продюсером Игорем Кондратюком, который родился в Херсонской области, которую сейчас освобождают ВСУ.

– Враг драпанул из Херсона, мы продолжаем наступление. Как ситуация на фронтах, включая дипломатический, может развиваться дальше?

– Мне кажется, что все уже более или менее понятно: 1) ВСУ постепенно, метр за метром, выгоняет российских фашистов из Украины; 2) Запад помогает Украине оружием и 3) Запад все больше и больше давит на россию – санкциями, ограничениями, наказаниями в различных международных организациях, даже в культуре и спорте – чтобы россия ушла из Украины. Пункт первый сегодня очень ярко проиллюстрирован освобождением многих населенных пунктов левобережной Херсонщины. Враг бежит, теряя технику и личный состав.

– Ждать ли каких-то серьезных прорывов в ближайшем будущем – в ракурсе военном и переговорном?

– Прорывов не будет, пока мы не победим и не выйдем на наши конституционные границы. После этого возможны переговоры с россией по поводу выплат репараций за разрушенные украинские города, села и инфраструктуру.

– На Западе громче заговорили о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. О чем говорится?

– Западу присуща наивность в отношениях Украины и россии. Особенно это ярко и печально проиллюстрировано вялой реакцией на аннексию Крыма. Запад должен показать своим избирателям, мол, мы делаем все возможное, чтобы остановить войну дипломатическими усилиями. Но даже самые пророссийски настроенные главы европейских государств понимают, что с Путиным говорить нет смысла: если бы он хотел деэскалации, он уже забрал бы свою армию из Украины. Поэтому не может быть мирных переговоров с россией до выполнения тех пунктов, которые объявил президент Зеленский.

А именно: восстановление территориальной целостности нашей страны; уважение к Уставу ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что агрессия не повторится. Только при таких условиях. Иначе любые переговоры станут попыткой Кремля затянуть войну, взять передышку, чтобы с новыми силами и вооружениями уничтожать нас.

– Что можно сказать об известных на данный момент результатах промежуточных выборов в Конгресс США?

– Демократы показали лучший результат за последние 40 лет на промежуточных выборах, когда они были у власти, сказал Байден. Это означает, что республиканцам не удалось взять контроль над обеими палатами Конгресса. Это свидетельствует, как мне кажется, что: 1) Байдену доверяют, несмотря на колоссальные проблемы в США (да и в мире) – инфляция, подорожание энергоносителей, война в Украине, противостояние с Китаем; и 2) Трампистское крыло республиканцев "сдувается". Напротив – набирают силу так называемые "неорейгановцы".

– Что это все означает в ракурсе российско-украинской войны?

– Все американские политики уверяют, что у Украины железная двухпалатная поддержка. А тот факт, что демократы не проиграли эти промежуточные выборы "с треском", означает, что поддержка будет не меньше, чем сейчас.

– В Республику Беларусь продолжают прибывать военные эшелоны из россии, там формируется общая – российско-белорусская группировка войск. Есть ли возможность повторного нападения на Украину с территории Беларуси? Готовы ли мы к этому?

– Никто не может оценить величину этой вероятности. Наша армия (ТрО, в частности) очень сильно нарастила присутствие на границе с Беларусью. И уверяет, что ситуация февраля-марта не повторится. Я им верю, потому что у меня есть доказательства присутствия наших на северном направлении от знакомых.

– Может ли случиться, что Беларусь вспыхнет изнутри?

– Хотелось бы, конечно. Она когда-нибудь вспыхнет. Что станет тому причиной – смерть бульбофюрера Лукашенко, события в Кремле или восстание белорусов против самозванного диктатора Луки, – неизвестно. Но что-то точно будет. Поживем увидим. Будем оптимистами, чтобы таким триггером не стало вторжение белорусской армии в Украину.