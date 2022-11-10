Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда специально для "Телеграфа" разъяснил ситуацию с переговорами и призывами к ним

В последнее время вновь актуализировался переговорный кейс. Из США звучат заявления о неком "окне возможностей" для переговоров Украины с рф. Периодически высказывается на эту тему Турция. Вновь активизировались европейские политики, тот же Макрон. Ватикан уверяет, что готов выступить посредником на переговорах между Киевом и москвой.

Есть ряд составляющих для понимания ситуации с переговорами и призывами к ним.

Первое. Когда говорят о публикациях в данном ракурсе в западных медиа или о давлении со стороны Запада на Киев, надо понимать, что переговоры как таковые – это элемент западной политической культуры. То есть США, ЕС не могут не призывать к переговорам. Это привычный для них способ мышления и действий.

Второе. Украина может вести сейчас переговоры лишь при определенных условиях. И они не раз озвучивались, в том числе президентом и представителями его Офиса. Речь, как минимум, об освобождении всех оккупированных рф территорий и прекращении боевых действий.

Третье. Предметом переговоров могут быть компенсации со стороны россии, возвращение вывезенных на ее территории граждан Украины, наших культурных и исторических ценностей. Хотя бы обозначение шагов для стабилизации отношений. Впрочем, говорить о нормализации отношений в обозримом будущем не приходится.

Соответственно, сейчас переговоры между Киевом и москвой – нереалистичны. В данных условиях они необходимы исключительно россии.