"Ловите момент": в США заикнулись об "окне возможностей" для переговоров Украины с рф

На дальнейшее развитие дипломатических отношений между воюющими государствами будет влиять ситуация на фронте

Американские высокопоставленные лица вновь начали говорить о возможной организации диалога между Украиной и россией насчет окончания войны. И это — на фоне недавних инсайдов насчет давления Вашингтона на украинское правительство насчет смягчения позиции по переговорам. Так, генерал армии США Марк Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов, упомянул некое "окно возможностей" для начала переговорной процесса между украинцами и россиянами, которое может появиться уже в скором времени.

Об этом сообщает CNN, передает "Телеграф". Отметим, что "скорее время" в этом случае занимает несколько месяцев. Все потому, что Милли уверен: дальше, во время зимних месяцев, ситуация на фронте может относительно стабилизироваться. Это как раз и станет толчком к возможности подготовить переговорщиков.

"Когда есть возможность провести переговоры, когда мир может быть достигнут, воспользуйтесь ею. Ловите момент", — отметил американский военнослужащий.

Он напомнил, что обе страны понесли значительные потери среди военнослужащих, а в Украине к тому же погибли и тысячи гражданских лиц. Помимо этого остается проблема вынужденных переселенцев и беженцев, которая тоже возникла из-за войны.

При всей этой риторике Марк Милли подчеркнул: Штаты продолжат поддерживать Украину и предоставлять ей военную помощь, даже в случае когда "полная военная победа любой из сторон выглядит все менее вероятной".

Также об отношениях россии и Украины заговорил и американский лидер Джозеф Байден. Выступая в Белом доме на пресс-конференции, посвященной итогам выборов в Штатах, он обронил ремарку, которая вызвала беспокойство у многих украинцев.

"Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с россией", — отметил он, в дальнейшем отказавшись более широко пояснить свою позицию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Байден отреагировал на вынужденное бегство российской армии на левый берег Днепра. Как известно, оккупантам постепенно приходится оставлять Херсон, чтобы иметь возможность предоставить себе хоть какое-то преимущество.