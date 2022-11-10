"Нахожу любопытным": Байден прокомментировал отвод российских войск от Херсона

Американский лидер считает, что у Москвы очень плохи дела с армией на южном направлении фронта в Украине

Вынужденный отход российских войск с правого берега Днепра и якобы "сдача" Херсона стали одной из главных тем прошедшего дня. Не обошел ее вниманием и американский президент Джо Байден, даже несмотря на проведение выборов в США. Он отметил, что это решение было ожидаемым, однако ему правда любопытно, почему же россияне настолько долго тянули с его принятием.

Политика, выступавшего на брифинге в Белом доме 9 ноября цитирует Reuters, передает "Телеграф". Также Джо Байден подчеркнул, что происходящее на южном направлении фронта в Украине четко демонстрирует настоящее положение вещей в российской армии и ее обеспечении.

По его словам, у россиян действительно имеются серьезные проблемы с обеспечением и другими моментами под Херсоном.

"Прежде всего я нахожу любопытным то, что они ждали с этим решением — а мы уже давно знали, что они его примут — до окончания выборов [в США], — заявил президент Байден. — И это решение — свидетельство того факт, что у них, у армии россии, большие проблемы".

Помимо прочего он добавил, что отход россиян на левый берег Днепра может стать "передышкой" для обеих сторон конфликта. Ведь именно таким образом обе армии получат возможность "скорректировать" свои позиции за время приближающейся зимы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как на бегство россиян с правобережной Херсонщины отреагировали в украинском Министерстве обороны.

Не остался в стороне от хайповой темы и военнослужащий Юрий Гудыменко, который призвал помнить, почему на самом деле россияне отступают за Днепр.