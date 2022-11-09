Соучредитель партии "Демократический топор", командир саперного подразделения ВСУ Юрий Гудыменко напомнил, что за любым отступлением оккупантов стоит титаническая работа украинских защитников

Пожалуйста, не пишите: "россияне сами ушли из Херсона".

Во-первых, это ложь. Пока не пошли. Этому нет подтверждений. Более того, именно сейчас в том направлении продолжаются тяжелые бои.

Во-вторых, это тоже неправда. Россияне не ушли сами с Киевщины, не ушли сами с Сумщины, Харьковщины, с Черниговской земли. Они ушли, потому что мы не оставили им выбора.

Но за каждым клочком земли, из которого они пошли "жестом доброй воли", стоят жизни бойцов ВСУ. Стоят цистерны пота волонтеров. Стоят подвиги херсонских и мелитопольских партизан, стоит гражданское сопротивление тысяч людей, бессонные ночи коммунальщиков, стоят усилия дипломатов, стоят ваши, лично ваши пот и слезы.

Каждый освобожденный метр земли – это совместное сражение, которое ведет украинская нация против оккупанта. И за каждый метр мы платим ценой, выше которой нет.

Поэтому – не "ушли сами". Выжатые. Выброшенные. Отодвинуты.

Нами с вами.

Источник: пост Юрия Гудыменко в соцсети Фейсбук