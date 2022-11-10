"Хороший день для демократии": Байден прокомментировал итоги промежуточных выборов в США

Американский лидер остался доволен итогами выборов

Президент США Джо Байден сообщил, что доволен результатами промежуточных выборов в Конгресс и назвал их "хорошим днем для демократии".

Выступая в Белом доме он сообщил, что готов сотрудничать с республиканской партией. Несмотря на то, что подсчет голосов еще окончательно не завершился, Байден выразил мнение, что для его партии выборы прошли с хорошим результатом.

"Я думаю, это был хороший день для демократии. И я думаю, что это был хороший день для Америки", — сказал он.

Президент США отметил, что демократы в промежуточных выборах потеряли меньше мест в Палате представителей, чем за первый срок любого президента-демократа за последние 40 лет.

По словам Байдена, он готов работать с республиканцами и народ США четко дал понять, что хочет видеть, чтобы республиканцы работали с ним. Вместе с тем он подчеркнул, что есть вопросы, по которым он не станет идти на компромиссы. В частности это касается решений, которые могут усугубить инфляцию, а также обязательств США по борьбе с глобальными изменениями климата.

Что касается внешней политики, то тут американский лидер выразил надежду на сохранение двухпартийной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Как сообщалось ранее, 9 ноября в США прошли промежуточные выборы. Подсчет голосов еще продолжается, но судя по последним данным, в Палату представителей проходят 207 республиканцев и 183 демократа (для большинства нужно 218), в Сенат проходят 48 республиканцев и 46 демократов (для большинства нужно 51), однако уже известно, что в штате Джорджия будет второй тур выборов.