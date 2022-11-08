В США стартовала новая гонка. Объясняем, что такое промежуточные выборы

Баланс сил в Конгрессе может измениться: демократы, вероятно, лишатся Палаты представителей

Пока все ждут легендарного "очень важного объявления" Дональда Трампа относительно того, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах, в США идет борьба за голоса американцев на еще одном важном голосовании. Дело в том, что каждые два года в Штатах проходят промежуточные выборы — так называемые midterms. Они назначены на 8 ноября.

Суть midterms состоит в том, что посреди президентского срока полностью переизбирают Палату представителей (нижнюю палату Конгресса), около трети Сената, а также губернаторов в штатах. Промежуточные выборы служат обратной связью по эффективности работы президента и партии.

Промежуточные выборы также могут дать нам подсказку по поводу того, кто может претендовать на должность кандидата в президенты от Республиканской партии на 2024 год.

Кого выбирают

Парламентская система в США достаточно сложная: Конгресс принимает общенациональные законы, Палата представителей решает, какие законы подлежат голосованию, Сенат может блокировать или утверждать их, подтверждать назначения, сделанные президентом.

Расстановка сил в Палате представителей и Сенате сейчас выглядит так: большинство за Демократической партией, но только с незначительным отрывом от Республиканской. Именно наличие преимущества демократов над республиканцами помогало президенту США Джо Байдену принимать законы, которые он хотел. Поскольку преимущество демократов очень незначительно, это создает напряженную борьбу.

Соревнование идет за:

все 435 кресел в Палате (The House). Республиканцам нужно всего 5 мест, чтобы получить большинство.

35 мест в 100-местном Сенате (Senate). Пока здесь имеют контроль демократы, но республиканцам нужно еще 1 место, чтобы изменить ситуацию.

выбирают 36 губернаторов и многие другие низшие должности.

На что это может повлиять

Результаты midterms могут повлиять на последние два года президентства Байдена. Контроль республиканцев даже над одной палатой Конгресса сделает Байдена уязвимым для ряда расследований по его семье и администрации. Ему будет труднее назначать чиновников на новые должности, в частности, в Верховный суд.

В случае успеха демократов Байден сможет продолжать реализацию своих планов по климату, расширению государственных программ здравоохранения, защите прав на аборты и усилению контроля над оружием. Если республиканцы примут контроль над любой палатой, они смогут прекратить эту программу, усложнить повышение долгового потолка и добавить ограничения на дополнительную поддержку Украины в войне с россией.

Также, если республиканцы хорошо себя покажут на выборах и получают места в Конгрессе от Демократической партии в таких местах, как Нью-Гэмпшир или штат Вашингтон, на Байдена может усилиться давление, чтобы он отказался от переизбрания в 2024 году.

Издание BBC считает, что после промежуточных выборов расстановка сил будет напоминать тупик вплоть до следующих президентских выборов и выборов в Конгресс: это ограничит способность Байдена принимать законы, республиканцы будут блокировать программы демократов, а президент будет ветировать законы республиканцев об абортах, иммиграции и налогах.

У кого шансы лучше

Рейтинги показывают, что демократов ждут неутешительные результаты: их контроль над Палатой представителей и Сенатом может ослабнуть, передает AP News. Губернаторы в Висконсине, Мичигане и Неваде имеют серьезных конкурентов от Республиканской партии. В понедельник вечером Джо Байден сказал, что думает, что демократы сохранят Сенат, но признал, что ситуация в "Палате представителей жестче".

Республиканская партия оптимистично смотрит на свои перспективы, делая ставку на экономике, ценах на газ и преступности, надеясь, что это вызовет резонанс во время роста инфляции и роста преступности.

"Это будет референдум о некомпетентности этой администрации ", — сказал республиканец от Миннесоты Том Эммер, руководящий усилиями Республиканской партии вернуть Палату представителей.

Рейтинги Байдена с августа прошлого года составляют менее 50%.

Когда будут результаты

Ожидается, что может пройти несколько дней, прежде чем мы получим окончательные результаты. The Washington Post объясняет, что медленнее будет подсчет голосов в таких штатах, как Аризона и Пенсильвания, а в Джорджии вполне возможен второй тур, если ни один из кандидатов не наберет 50%+1. Издание напоминает ситуацию 2020 года в Джорджии, когда пришлось ждать выборов в январе, чтобы узнать, кто контролирует Сенат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США и НАТО не исключают мирных переговоров по войне в Украине в случае, если Киев уволит Херсон. Также накануне Украина получила долгожданное тяжелое вооружение от союзников из США, Германии и Испании.