У США стартували нові перегони. Пояснюємо, що таке проміжні вибори

Баланс сил у Конгресі може змінитися: демократи, ймовірно, втратять Палату представників

Поки всі чекають легендарного "дуже важливого оголошення" Дональда Трампа щодо того, чи братиме він участь у наступних президентських виборах, у США точиться боротьба за голоси американців на ще одному важливому голосуванні. Річ у тому, що кожних два роки у Штатах проходять проміжні вибори — так звані midterms. Вони призначені на 8 листопада.

Суть midterms полягає у тому, що посеред президентського терміну повністю переобирають Палату представників (нижню палату Конгресу), близько третини Сенату, а також губернаторів у штатах. Проміжні вибори служать зворотним зв'язком щодо ефективності роботи президента та партії.

Проміжні вибори також можуть дати нам підказку щодо того, хто може претендувати на посаду кандидата в президенти від Республіканської партії на 2024 рік.

Кого обирають

Парламентська система у США досить складна: Конгрес приймає загальнонаціональні закони, Палата представників вирішує, які закони підлягають голосуванню, Сенат може блокувати або затверджувати їх, підтверджувати призначення, зроблені президентом.

Розстановка сил у Палаті представників та Сенаті зараз виглядає так: більшість за Демократичною партією, але лише з незначним відривом від Республіканської. Саме наявність переваги демократів над республіканцями допомагала президенту США Джо Байдену приймати закони, які він хотів. Оскільки перевага демократів дуже незначна, це створює напружену боротьбу.

Змагання точиться за:

всі 435 крісел у Палаті (The House). Республіканцям потрібно лише 5 місць, щоб отримати більшість.

35 місць у 100-місному Сенаті (Senate). Наразі тут мають контроль демократи, але республіканцям потрібне ще 1 місце, щоб змінити ситуацію.

36 постів губернаторів і багато інших нижчих посад.

На що це може вплинути

Результати midterms можуть вплинути на останні два роки президентства Байдена. Контроль республіканців навіть над однією палатою Конгресу зробить Байдена вразливим для низки розслідувань щодо його сім’ї та адміністрації. Йому буде важче призначати чиновників нові посади, зокрема у Верховний суд.

У разі успіху демократів, Байден зможе продовжувати реалізацію своїх планів щодо клімату, розширення державних програм охорони здоров’я, захисту прав на аборти та посилення контролю над зброєю. Якщо республіканці візьмуть контроль над будь-якою палатою, вони зможуть припинити цю програму, ускладнити підвищення боргової стелі та додати обмеження на додаткову підтримку України у війні з росією.

Також, якщо республіканці добре себе покажуть на виборах і отримують місця в Конгресі від Демократичної партії в таких місцях, як Нью-Гемпшир або штат Вашингтон, на Байдена може посилитися тиск, щоб він відмовився від переобрання в 2024 році.

Видання BBC вважає, що після проміжних виборів розстановка сил нагадуватиме глухий кут аж до наступних президентських виборів і виборів до Конгресу: це обмежить здатність Байдена приймати закони, республіканці блокуватимуть програми демократів, а президент ветуватиме закони республіканців про аборти, імміграцію та податки.

У кого кращі шанси

Рейтинги показують, що демократів чекають невтішні результати: їх контроль над Палатою представників та Сенатом може ослабнути, передає AP News. Губернатори у Вісконсині, Мічигані та Неваді мають серйозних конкурентів від Республіканської партії. У понеділок ввечері Джо Байден сказав, що думає, що демократи збережуть Сенат, але визнав, що "ситуація у Палаті представників є жорсткішою".

Республіканська партія оптимістично дивиться на свої перспективи, роблячи ставку на економіці, цінах на газ і злочинності, сподіваючись, що це викличе резонанс у час зростання інфляції та зростання злочинності.

"Це буде референдум щодо некомпетентності цієї адміністрації", — сказав республіканець від Міннесоти Том Еммер, який керує зусиллями Республіканської партії повернути Палату представників.

Рейтинги Байдена із серпня минулого року становлять менш як 50%.

Коли будуть результати

Очікується, що може пройти кілька днів, перш ніж ми отримаємо остаточні результати. The Washington Post пояснює, що повільнішим є підрахунок голосів у таких штатах, як Аризона та Пенсильванія, а у Джорджії цілком можливий другий тур, якщо жоден з кандидатів не набере 50% +1. Видання нагадує ситуацію 2020-го року у Джорджії, коли довелося чекати виборів у січні, щоб дізнатися, хто контролює Сенат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США та НАТО не виключають мирних переговорів щодо війни в Україні у випадку, якщо Київ звільнить Херсон. Також напередодні Україна отримала довгоочікуване важке озброєння від союзників зі США, Німеччини та Іспанії.