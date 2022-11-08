Руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко специально для "Телеграфа" о промежуточных выборах в США:

В США 8 ноября проходят промежуточные выборы в Конгресс.

В Украине к ним пристальное внимание. Что понятно, учитывая заявления некоторых республиканцев, что если они получат большинство в Палате представителей, это может отразиться на военной помощи нашей стране – в ракурсе ее уменьшения.

Небольшая коррекция в отношении США к Украине после этих выборов возможна. Но не стоит думать, что Штаты перестанут нас поддерживать после возможной победы республиканцев. Не перестанут. Потому что поддерживает нас не столько Конгресс и даже не столько Белый дом, сколько те экономические, промышленные силы, которые заинтересованы в том, чтобы поставлять Украине оружие и посредством Украины ослаблять россию.

Куда опаснее вероятный после этих выборов и их результатов внутренний хаос, который может ослабить США таким образом, что они через некоторое время могут перестать быть тем центром силы, на который претендовали на протяжении последних десятилетий.

То, что в Штатах начнется внутриполитическая грызня – однозначно. Вплоть до попыток Трампа в рамках реванша обвинить Байдена в узурпации власти. Что, понятно, не будет добавлять стабильности США. Они входят в период турбулентности.

Ну, а украинское руководство пока колеблется, кто для него ценнее – Лондон или Вашингтон. Оба эти центра влияния сейчас ослаблены. Но Лондон нам ближе. И, похоже, наше руководство сейчас ориентировано более на Великобританию, нежели на США.