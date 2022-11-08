Керівник Фонду "Українська політика" Кость Бондаренко спеціально для "Телеграфа" про проміжні вибори в США:

У США 8 листопада відбуваються проміжні вибори до Конгресу.

В Україні до них пильна увага. Що зрозуміло з огляду на заяви деяких республіканців, що якщо вони отримають більшість у Палаті представників, це може позначитися на військовій допомозі нашій країні – у ракурсі її зменшення.

Невелика корекція відносин США до України після цих виборів можлива. Але не варто думати, що Штати припинять нас підтримувати після можливої перемоги республіканців. Н перестануть. Тому що підтримує нас не так Конгрес і навіть не стільки Білий дім, скільки ті економічні, промислові сили, які зацікавлені в тому, щоб постачати Україні зброю і через Україну послаблювати росію.

Набагато небезпечніший ймовірний після цих виборів та їх результатів внутрішній хаос, який може послабити США таким чином, що вони через деякий час можуть перестати бути центром сили, на який претендували протягом останніх десятиліть.

Те, що у Штатах розпочнеться внутрішньополітична гризня – однозначно. Аж до спроб Трампа в рамках реваншу звинуватити Байдена в узурпації влади. Що, зрозуміло, не додаватиме стабільності США. Вони входять у період турбулентності.

Ну, а українське керівництво поки вагається, хто для нього цінніший – Лондон чи Вашингтон. Обидва ці центри впливу зараз ослаблені. Але Лондон нам ближчий. І, схоже, наше керівництво зараз орієнтоване більше на Велику Британію, ніж США.