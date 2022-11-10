"Добрий день для демократії": Байден прокоментував підсумки проміжних виборів у США

Американський лідер залишився задоволеним підсумками виборів

Президент США Джо Байден повідомив, що задоволений результатами проміжних виборів до Конгресу та назвав їх "добрим днем для демократії".

Виступаючи в Білому домі, він повідомив, що готовий співпрацювати з республіканською партією. Попри те, що підрахунок голосів остаточно не завершився, Байден висловив думку, що для його партії вибори пройшли з хорошим результатом.

"Я думаю, це був добрий день для демократії. І я думаю, що це був добрий день для Америки", — сказав він.

Президент США зазначив, що демократи у проміжних виборах втратили менше місць у Палаті представників, аніж за перший термін будь-якого президента-демократа за останні 40 років.

За словами Байдена, він готовий працювати з республіканцями, і народ США чітко дав зрозуміти, що хоче бачити, щоб республіканці працювали з ним. Водночас він наголосив, що є питання, з яких він не йтиме на компроміси. Зокрема, це стосується рішень, які можуть посилити інфляцію, а також зобов’язань США щодо боротьби з глобальними змінами клімату.

Щодо зовнішньої політики, то тут американський лідер висловив надію на збереження двопартійної підтримки України у протистоянні російській агресії.

Як повідомлялося раніше, 9 листопада у США пройшли проміжні вибори. Підрахунок голосів ще триває, але судячи з останніх даних, до Палати представників проходять 207 республіканців та 183 демократи (для більшості потрібно 218), до Сенату проходять 48 республіканців та 46 демократів (для більшості потрібно 51), проте вже відомо, що у штаті Джорджія буде другий тур виборів.