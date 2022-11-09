Контроль над Конгресом США завис на волосині. Попередні результати проміжних виборів

Республіканці можуть повернути Палату представників. Але битва за Сенат триває, сторони йдуть ніздря в ніздрю

У США завершилося голосування на проміжних виборах (midterms), на якому переобирали всю Палату представників, третину Сенату та 36 губернаторів штатів. Підрахунок голосів триває.

Результати покажуть, хто контролюватиме парламент два роки до кінця президентського строку Джо Байдена. До цього незначна більшість була у демократів. Американський президент уже попереджав, що може втратити Палату представників і пожартував про ручку для накладання вето. Аналітики не виключали, що ситуація із прийняттям законів буде нагадувати глухий кут із взаємним блокуванням та гострою боротьбою між республіканцями та демократами.

Як показали попередні результати, ситуація для демократів виглядає краще, ніж про це йшлося у прогнозах. Розповідаємо, як виглядає підрахунок голосів зараз.

Останні результати

Попередні підсумки проміжних виборів до парламенту публікує на своєму сайті агентство AP News. Станом на зараз ситуація виглядає так:

Палата представників. Демократи мають 172 місця, республіканці — 199 .

Демократи мають місця, республіканці — . Сенат. У демократів є 48 місць, у республіканців теж 48.

У Палаті представників (The House) йде боротьба за всі 435 крісел. Щоб отримати більшість, в однієї з партій має бути 218 місць. Палата представників вирішує, які закони підлягають голосуванню у парламенті.

У 100-місному Сенаті (Senate) переобиралися 35 місць. Сенат може блокувати або затверджувати закони, підтверджувати призначення, зроблені президентом.

AP: На подив, демократи показали силу

Республіканці, як і передбачалося, мають хороші позиції, щоб повернути Палату представників, але битва за Сенат триває, сторони йдуть ніздря в ніздрю. Контроль над Конгресом завис на волосині, AP звертає увагу на те, що демократи продемонстрували "дивовижну силу", перемігши республіканців у серії конкурентних перегонів. Це сталося всупереч очікуванням, що інфляція та низькі рейтинги Байдена потягнуть партію вниз.

Демократ Джон Феттерман переміг на виборах до Сенату в Пенсільванії

У Сенаті демократ Джон Феттерман зайняв контрольоване раніше республіканцями місце.

У Палаті представників демократи зберегли місця в округах від Вірджинії до Канзасу та Род-Айленду. Демократи також досягли успіху в губернаторських перегонах, перемігши у Вісконсині, Мічигані та Пенсильванії. Республіканці втримали губернаторів у Флориді, Техасі та Джорджії. Конгресвумен-республіканка українського походження Вікторія Спартц зберегла місце у Палаті представників, балотуючись від 5-го округу у штаті Індіана.

Вікторія Спартц є першою конгресвумен, народженою в Україні

Демократи зайняли вирішальне місце в Сенаті в Нью-Гемпширі, де чинний губернатор Меггі Хассан перемогла генерала-республіканця Дона Болдука. Республіканці займали місця в Сенаті в Огайо та Північній Кароліні.

У Пенсильванії генпрокурор-демократ Джош Шапіро переміг республіканця Дага Мастріано. Демократи Тоні Еверс у Вісконсині, Гретхен Вітмер з Мічигану, Кеті Хочул з Нью-Йорка, Мішель Луджан Грішем з Нью-Мексико та Джанет Міллс з Мену також дав відсіч претендентам-республіканцям.

Чинні губернатори-республіканці досягли певних успіхів. Губернатор штату Джорджія Браян Кемп переміг Стейсі Абрамс, губернатор Флориди Рон ДеСантіс і губернатор Техасу Грег Ебботт, два майбутніх можливих кандидати в президенти від Республіканської партії, обійшли конкурентів від Демократичної партії, щоб перемогти в двох найбільш республіканських штатах країни.

На виборах пролітає багато скандальних трампістів, серед яких Карі Лейк, Лорен Боберт, Дуг Мастріано. Кореспондент BBC Ентоні Зурчер пише, що Дональд Трамп підтримав кандидатів, які не були мейнстримовими опціями республіканців. Мехмет Оз програв у Пенсильванії, Блейк Мастерс відстає в Аризоні. Кореспондент не виключає, що республіканці можуть переосмислити його політичні інстинкти після цього.

Як раніше повідомляв "Телеграф", підтримка України з боку США, за оцінками аналітиків, продовжиться незалежно від внутрішньополітичної ситуації. Україну підтримують економічні, промислові сили, які зацікавлені в тому, щоб постачати Україні зброю і послаблювати росію.