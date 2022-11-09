Контроль над Конгрессом США висит на волоске. Предварительные результаты промежуточных выборов

Республиканцы могут вернуть Палату представителей. Но битва за Сенат продолжается, стороны идут ноздря в ноздрю

В США завершилось голосование на промежуточных выборах (midterms), на котором переизбирали всю Палату представителей, треть Сената и 36 губернаторов штатов. Подсчет голосов продолжается.

Результаты покажут, кто будет контролировать парламент два года до конца президентского срока Джо Байдена. До этого незначительное большинство было у демократов. Американский президент уже предупреждал, что может потерять Палату представителей и пошутил о ручке для наложения вето. Аналитики не исключали, что ситуация с принятием законов будет напоминать тупик со взаимной блокировкой и острой борьбой между республиканцами и демократами.

Как показали предварительные результаты, ситуация для демократов выглядит лучше, чем об этом говорилось в прогнозах. Рассказываем, как выглядит подсчет голосов сейчас.

Последние результаты

Предварительные итоги промежуточных выборов в парламент публикует на своем сайте агентство AP News. Сейчас ситуация выглядит так:

Палата представителей. Демократы заняли 172 места, республиканцы — 199 .

Демократы заняли места, республиканцы — . Сенат. У демократов есть 48 мест, у республиканцев тоже 48.

В Палате представителей (The House) идет борьба за все 435 кресел. Чтобы получить большинство, у одной из партий должно быть 218 мест. Палата представителей решает, какие законы подлежат голосованию в парламенте.

В 100-местном Сенате (Senate) переизбирались 35 мест. Сенат может блокировать или утверждать законы, подтверждать назначения, сделанные президентом.

AP: К удивлению, демократы показали силу

Республиканцы, как и предполагалось, имеют хорошие позиции, чтобы вернуть Палату представителей, но битва за Сенат продолжается, стороны идут ноздря в ноздрю. Контроль над Конгрессом завис на волоске, AP обращает внимание на то, что демократы продемонстрировали "удивительную силу", победив республиканцев в ряде штатов. Это произошло вопреки ожиданиям, что инфляция и низкие рейтинги Байдена потянут партию вниз.

Демократ Джон Феттерман победил на выборах в Сенат в Пенсильвании

В Сенате демократ Джон Феттерман занял контролируемое ранее республиканцами место.

В Палате представителей демократы сохранили места в округах от Виргинии до Канзаса и Род-Айленда. Демократы также добились успеха в губернаторской гонке, победив в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Республиканцы удержали губернаторов во Флориде, Техасе и Джорджии. Конгрессвумен-республиканка украинского происхождения Виктория Спартц сохранила место в Палате представителей, баллотируясь от 5-го округа в штате Индиана.

Виктория Спартц является первой конгрессвумен, рожденной в Украине

Демократы заняли решающее место в Сенате в Нью-Гэмпшире, где действующий губернатор Мэгги Хассан победила генерала-республиканца Дона Болдука. Республиканцы заняли места в Сенате в Огайо и Северной Каролине.

В Пенсильвании генпрокурор-демократ Джош Шапиро победил республиканца Дага Мастриано. Демократы Тони Эверс в Висконсине, Гретхен Уитмер из Мичигана, Кэти Хочул из Нью-Йорка, Мишель Луджан Гришем из Нью-Мексико и Джанет Миллс из Мену также дал отпор претендентам-республиканцам.

Действующие губернаторы-республиканцы добились определенных успехов. Губернатор штата Джорджия Брайан Кэмп победил Стейси Абрамс, губернатор Флориды Рон ДеСантис и губернатор Техаса Грег Эбботт, два будущих возможных кандидата в президенты от Республиканской партии, обошли конкурентов от Демократической партии, чтобы победить в двух наиболее республиканских штатах страны.

На выборах пролетают многие скандальные трамписты, среди которых Кари Лейк, Лорен Боберт, Дуг Мастриано. Корреспондент BBC Энтони Зурчер пишет, что Дональд Трамп поддержал кандидатов, не являвшихся мейнстримовыми опциями республиканцев. Мехмет Оз проиграл в Пенсильвании, Блэйк Мастерс отстает в Аризоне. Корреспондент не исключает, что после этого республиканцы могут переосмыслить его политические инстинкты.

Как ранее сообщал Телеграф, поддержка Украины со стороны США, по оценкам аналитиков, продолжится независимо от внутриполитической ситуации. Украину поддерживают экономические, промышленные силы, заинтересованные в том, чтобы поставлять Украине оружие и ослаблять россию.