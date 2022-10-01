Виктория Спартц заняла интересную позицию по поводу Украины: украинцы не поняли

Политик не комментировала свое решение

Конгрессвумен Виктория Спартц, которая ранее попадала в скандал с обвинениями главы Офиса президента Андрея Ермака в связях с россией, проголосовала против масштабного законопроекта, предусматривающего выделение 12 миллиардов долларов для Украины.

Как указал журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в своем Твиттер, Спартц проголосовала против законопроекта 6833. Стоит отметить, что в большинстве своем республиканская партия, в которой состоит конгресвумен, не поддержала этот документ.

"Кстати, конгрессвумен Виктория Спартц голосовала против законопроекта, куда среди прочего заложили финансирование для Украины более чем на $12 миллиардов", — написал Ярыш.

С чем было связано решение Спартц неизвестно, комментариев по этому поводу она не давала.

Документ, о котором идет речь, затрагивал не только выделение помощи Украине, но и множество других пунктов распределения бюджета США. Среди них, например, сфера здравоохранения и регулирование цен на инсулин, получение льгот для ветеранов и другие вопросы.

Напомним, в начале июля Спартц заявила, что имеет информацию о том, что глава ОП Украины Андрей Ермак может быть связан с россией, однако конкретных фактов озвучивать не стала, хотя передала их в Белый дом. В МИД Украины тогда сравнили слова Виктории с заявлениями российской пропаганды.