Вікторія Спартц зайняла цікаву позицію щодо України: українці не зрозуміли

Політик не коментувала своє рішення

Конгресвумен Вікторія Спартц, яка раніше потрапляла у скандал зі звинуваченнями глави Офісу президента Андрія Єрмака у зв’язках з росією, проголосувала проти масштабного законопроєкту, який передбачає виділення 12 мільярдів доларів для України.

Як зазначив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у своєму Твіттер, Спартц проголосувала проти законопроєкту 6833. Варто зазначити, що здебільшого республіканська партія, де складається конгресвумен, не підтримала цей документ.

"До речі, конгресвумен Вікторія Спартц голосувала проти законопроєкту, куди серед іншого заклали фінансування для України більш ніж на $12 мільярдів", — написав Яриш.

З чим було пов’язане рішення Спартц невідомо, коментарів із цього приводу вона не давала.

Документ, про який йдеться, торкався не лише виділення допомоги Україні, а й безлічі інших пунктів розподілу бюджету США. Серед них, наприклад, сфера охорони здоров’я та регулювання цін на інсулін, отримання пільг для ветеранів та інші питання.

Нагадаємо, на початку липня Спартц заявила, що має інформацію про те, що глава ОП України Андрій Єрмак може бути пов’язаний з росією, проте конкретних фактів озвучувати не стала, хоча передала їх до Білого дому. У МЗС України тоді порівняли слова Вікторії із заявами російської пропаганди.