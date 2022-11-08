В США запустили в космос ракету-носитель "Антарес" с украинскими комплектующими

Основную конструкцию для ракеты "Антарес" разработали и изготовили украинские предприятия.

Пуск ракеты "Антарес" произошел впервые в 2022 году из Центра космических полетов, расположенном в штате Вирджиния, США. Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины. Запуск был зафиксирован 7 ноября в 12:32 по киевскому времени.

Ракета помогла выйти на орбиту грузовому кораблю Cygnus, направившемуся к Международной космической станции. На его борту находился груз NASA весом более 3,7 тыс. килограмм. Cygnus должна достичь цели 9 ноября.

В сообщении Госкосмоса указано, что у ракеты "Антарес" двухступенчатая структура. Конструкцию первой ступени спроектировали на украинском предприятии "КБ "Южное". Изготовлением комплектующих занимался Южный машиностроительный завод в партнерстве с харьковским предприятием "Хартрон-АРКОС", запорожским "Хартрон-ЮКОМ", черниговским "РАПИД" и другими заводами. деталей изготовила американская корпорация Northrop Grumman.

Известно, что специалисты украинских предприятий непосредственно участвовали в испытании и запуске ракеты: оказывали техническую поддержку, принимали и обрабатывали телеметрические данные.

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай отметил, что украинская сторона выполнила все обязанности, входившие в ее сектор ответственности. По его словам, это в очередной раз подтверждает, что Украина — это развивающееся космическое государство, которое постоянно находит новых партнеров и позволяет миру познавать космос.

Всего с 2013 года "Антарес" запускали 17 раз, из них только один запуск оказался неудачным.

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