У США запустили в космос ракету-носій “Антарес” з українськими комплектуючими

Основну конструкцію для ракети "Антарес" розробили та виготовили українські підприємства.

Пуск ракети "Антарес" відбувся вперше у 2022 році з Центру космічних польотів, розташованому в штаті Вірджинія, США. Про це інформує Державне космічне агентство України. Запуск був зафіксований 7 листопада, о 12:32 за київським часом.

Ракета допомогла вийти на орбіту вантажному корабелю Cygnus, який попрямував до Міжнародної космічної станції. На його борту знаходився вантаж NASA вагою понад 3,7 тис. кілограм. Cygnus має досягнути цілі 9 листопада.

У повідомленні Держкосмосу вказано, що ракета "Антарес" має двохступеневу структуру. Конструкцію першого ступеня спроектували на українському підприємстві "КБ "Південне". Виготовленням комплектуючих займався Південний машинобудівний завод у партнерстві з харківським підприємством "Хартрон-АРКОС", запорізьким "Хартрон-ЮКОМ", чернігівським "РАПІД" та іншими заводами. Замовлення на розробку та виготовлення деталей зробила американська корпорація Northrop Grumman.

Відомо, що фахівці українських підприємств брали безпосередню участь у випробуванні та запуску ракети: надавали технічну підтримку, приймали та обробляли телеметричні дані.

Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, зауважив, що українська сторона виконала всі обов'язки, які входили в її сектор відповідальності. За його словами, це черговий раз підтверджує, що Україна — це космічна держава, яка розвивається, постійно знаходить нових партнерів та дозволяє світу пізнавати космос.

Усього з 2013 року "Антарес" запускали 17 разів, з них – лише один запуск виявився невдалим.

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