Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" - о главных выводах после американских выборов

Президент США Джо Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в Конгресс. И даже назвал их "хорошим днем для демократии".

Главный вывод, который делают все мировые СМИ, особенно американские, что такого грандиозного поражения демократов, как прогнозировалось, не произошло. Красная волна (цвета республиканцев) не накрыла Америку, как предполагалось.

Мы находимся под влиянием российских нарративов и частично трамповской пропаганды. На самом деле ситуация обыденная, когда в результате промежуточных выборов – ровно посредине срока президента от одной партии – Конгресс завоевывают представители другой партии. Это абсолютно нормальная для Штатов практика, которая в этом веке нарушалась всего два или три раза. Именно так и работает система противовесов.

Республиканцы не получили такого большинства в Палате представителей, которое ожидали, чтобы иметь возможность чуть ли не преодолевать президентское вето. А вопрос Сената, где, похоже, будет паритет, завис примерно до декабря. Потому что в нескольких округах, где кандидаты не набирают более 50%, придется проводить вторые туры. И вероятность того, что республиканцы не получат контроль над Сенатом, остается.

Понятно, что Байдену теперь, после потери демократами контроля над всем парламентом, будет сложнее делать какие-то вещи. Как и любому другому президенту до него. При этом его достаточно бодрый настрой после оглашения результатов (на данный момент) можно понять. Ситуация, подчеркиваю, прогнозировалась более печальной для демократов.

А если исходить из логики следующих президентских выборов (намечены на 2024 год), в некоторых штатах победили не те, кто ожидался. А губернатор штата имеет возможность нарезать округа на президентские выборы как хочет. Есть своя специфика. И в США партийность губернаторов – серьезный ресурс. И у демократов тут достаточно неплохая ситуация.

Плюс – далеко не все сторонники Трампа в Республиканской партии победили. И трамповская часть республиканцев в Конгрессе не будет большой.

Если рассматривать ситуацию в ракурсе российско-украинской войны, то важно понимать, что помощь нам со стороны США не прекратится. Более того, у республиканцев в определенной степени теперь развязаны руки, чтобы самим предлагать что-то в данном направлении. А жесткие высказывания некоторых республиканцев касательно необходимости пересмотреть объемы помощи Украине (в сторону уменьшения) – не более чем предвыборная риторика.

Мол, важнее внутренние проблемы – высочайшая инфляция, куда деваются наши деньги?

Думаю, что большинство американских политиков как были, так и останутся – за Украину. Это будет зона компромисса республиканцев с демократами.