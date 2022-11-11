В ожидании расплаты: кого из коллаборантов отправят на тот свет после Стремоусова

Похоже, для всех топовых предателей наступают черные дни

Одиозный коллаборант, заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Аккурат в тот же день, когда российское военное руководство заявило, что принято решение об отступлении армии агрессора с правого берега Днепра, включая Херсон.

"Телеграф" решил напомнить, кто из коллаборантов уже был ликвидирован в Украине, а также спрогнозировал, кто и почему может стать следующей целью – то ли украинских спецслужб и подполья, то ли российских и внутриколлаборантских разборок.

Донецкие смертники

Предателей и оккупантов не любит никто. Нигде. Но в рф "фишечка" делать именно из таких отбросов – героев. Правда, нередко получается, что российские спецслужбы сами потом и устраняют этих персонажей. Или же это делают конкуренты последних. Или украинские спецы. Многое мы узнаем после войны. Пока же можно вспомнить тех, кого уже настигло возмездие.

Донецк и соседняя с ним Макеевка стали местом гибели ряда топовых для российской пропаганды персонажей.

16 октября 2016 года в лифте был подорван гражданин рф Арсен Павлов (более известный под псевдонимом "Моторола"), который являлся главарем батальона российских наемников "Спарта" и "прославился" зверствами. На Донбасс этот работник автомойки из Ростова-на-Дону прибыл после того, как его осудили за угон машины с той самой автомойки. Выбирая между тюремным сроком в полтора года и возможностью помародерить в Украине, "Моторола" выбрал второе. Интересно, что путин посмертно наградил Павлова орденом "За мужество".

Ну вот такие у россиян представления о мужестве.

В соседней с Донецком Макеевке был отправлен на тот свет командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви"). Уроженец Иловайска (Донецкая обл.), до войны он работал охранником в супермаркете, а также водителем дизельного погрузчика на Харцызском сталепроволочно-канатном заводе. Известен зверствами во время боев за Иловайск и Донецкий аэропорт. "Гиви", скажем так, "сгорел на работе" – 8 февраля в здание "батальона Сомали" в Макеевке прилетел "привет" из пехотного огнемета "Шмель". В дэнээрии традиционно всё списали на украинские спецслужбы. Однако, по другим данным, убрали "Гиви" его сообщники-подчиненные, якобы отомстив так за то, что он бросил их под Авдеевкой в конце января 2017 года.

Забавно, что похоронили "Гиви" рядом с "Моторолой".

Ну, а в конце августа 2018-го пришел черед главаря "ДНР" Александра Захарченко. Те, кто его убрал, подошел к делу творчески – взрыв прогремел, когда "куриный маршал" (до 2014-го Захарченко делал бизнес на курином мясе) заходил в кафе "Сепар" в центре родного Донецка.

Ставший после Захарченко "руководителем республики" бывший схематозник-МММщик Денис Пушилин увидел в гибели предшественника "след Запада" и "высокие технологии" СБУ. Кто-то усматривал в этом руку беглого украинского олигарха Сергея Курченко, которому Москва дала какое-то время пограбить и оккупированную часть Донбасса.

А СБУ обнародовала аудиозапись беседы, которая подтверждает подготовку к свержению Захарченко самим Пушилиным.

Луганские игры

Свои настроения всегда царили и в элэнэрии – оккупированной части Луганщины. Как отмечали местные СМИ, с участием "неустановленных диверсионно-разведывательных групп" там были убиты такие полевые командиры боевиков, как "Бэтмен"-Беднов, "Малыш"-Ищенко, а также главарь алчевской группировки "Призрак" – Мозговой. В СБУ отмечали, что главарей местных банд, слишком много знавших о "российском следе" в происходящем, "зачищали" именно российские спецслужбы. Впрочем, командир партизанского отряда "Тени" Александр Гладкий уверял, что Мозговой был убит в ходе операции, проведенной именно его группой.

А в ноябре 2017-го случилось давно ожидаемое – Луганск покинул главарь самопровозглашенной "ЛНР", уроженец Черновицкой области Игорь Плотницкий.

Предположительно, произошло обострение ситуации, связанное с борьбой за власть между преступными группировками Плотницкого и "министра внутренних дел" элэнэрии Игоря Корнета. Не исключалось также, что конфликт являлся следствием противостояния разных групп влияния в россии, контролирующей "Л/ДНР".

Интересно, что следы Плотницкого теряются на просторах рф. И где он находится сейчас, жив ли, толком неизвестно.

А в апреле этого года ФСБ пришла за Корнетом, который и при новом главаре "ЛНР" — Пасечнике – оставался "министром внутренних дел".

Есть предположение, что Корнету придется отвечать (если он еще жив) не столько за многочисленные преступления, которые он совершил на Донбассе (в том числе крышуя наркобизнес и раскрадывая гуманитарку), сколько за то, что не обеспечил достаточной почвы для удачного развития российской агрессии после 24 февраля 2022-го.

Стремоусов и другие…

С начала широкомасштабного вторжения "мышебратьев" вскрылось немало их "консервов" в Украине. Особенно на юге. Но некоторые уже закрылись. Навсегда.

Вот кратко – лишь некоторые из ликвидаций последних месяцев.

В оккупированной Михайловке (Запорожская область) в конце августа партизаны сперва подорвали "мэра" Ивана Сушко, а потом повесили главу оккупационной "полиции" Андрея Рыжкова.

26 августа в оккупированном Бердянске взорвали автомобиль "заместителя руководителя ГАИ" Александра Колесникова. Предатель получил многочисленные осколочные ранения и скончался в больнице.

А 28 августа в оккупированном городе Голая Пристань (Херсонщина) неизвестные пристрелили из его же ружья экс-нардепа (входил в ряды партии "Слуга народа") и коллаборанта Алексея Ковалева.

Умирал-умирал, но пока, увы, не умер "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо. Российские пропагандисты его "похоронили", а потом "воскресили". Мол, тяжело отравился, но – откачали.

Кстати, такие вот игры в стиле умер-ожил наводят на мысли, что и Стремоусов, якобы погибший в ДТП 9 ноября, не то что бы и погиб. Впрочем, это уже из разряда конспирологии…

Руководитель Центра Политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал "Телеграфу" происшедшее со Стремоусовым:

"В корне неправильно представлять коллаборанта Стремоусова как маргинала и "городского сумасшедшего", заплутавшегося в сложной политической реальности. Он ведь сознательно, целенаправленно и планомерно занимался антиукраинской деятельностью на протяжении весьма значительного периода, минимум с 2013 года. Практика показывает, что невнимательность нашей спецслужбы к подобным субъектам породила чувство безнаказанности и восприятие неспособности правоохранительных органов упредить преступную антигосударственную деятельность, наверняка щедро финансируемую россией".

По словам эксперта, естественно, что Стремоусов, занимаясь подобной деятельностью, был погружен в информацию о кураторах, содержании и объемах финансирования "сепаратисткой программы".

"И теперь, когда Кремль, скрипя зубами, махнул рукой на Херсон, Стремоусов становится нежелательным и опасным носителем эксклюзивной информации, опубличивание которой крайне нежелательно для показушной идеологической рамки временного российского присутствия на юге Украины, – поясняет Олег Постернак. – Вторая причина состоит в том, что в рф уже больше месяца идет тотальная зачистка информационной сферы от ненужных и вредных действий военкоров, блогеров и пропагандистов, имеющих публичных вес. Неизвестно как повел бы себя в комментариях Стремоусов, реагируя на решение рф под давлением ВСУ бежать с правобережной Херсонщины. К слову, тот же Стремоусов бахвальствовал публично, что "россия здесь навсегда". Конечно, оправдываясь, он бы наговорил много лишнего и критического в адрес армии оккупантов".

Посему, констатирует эксперт, смерть Стремоусова становилась "легким решением" для российских спецслужб, и ранее осуществлявших физическое устранение ненужных украинских предателей и коллаборантов, как это часто было в бандформированиях "ДНР-ЛНР".

Кто следующий?

Продолжение следует, можно не сомневаться. Карма, как в случае с недавно разбившимся в ДТП крымским коллаборантом Алексеем Ременюком (66-летний мужчина был ранее нардепом, а также возглавлял созданную им же партию "Русь единая", так что приветствовал "русский мир" с начала оккупации Крыма), рано или поздно настигнет. В том или ином виде.

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак вспоминает по этому поводу известную считалочку, правда, на новый лад:

"Пятеро предателей сидели в Георгиевском зале Кремля, один из них попал в ДТП, и теперь их стало четверо… Согласно метаданным обращения херсонского гауляйтера Владимира Сальдо, в котором он подтверждает и "скорбит" о смерти Стремоусова, видеофайл был создан как минимум за час до появления первых новостей о ДТП. Именно эта подозрительная деталь заставляет сомневаться в естественных причинах ДТП, в котором и погиб одиозный коллаборант".

По мнению эксперта, если все-таки предположить, что Стремоусов действительно погиб, а его смерть не является инсценировкой высокопоставленных российских кураторов, то в таком случае для всех топовых предателей Украины наступают темные дни ожидания расплаты.

"Очень вероятно, что такая расплата настигнет предателей не от рук украинских партизан, а скорее, от их же российских хозяев, ведь предателей нигде не любят и не доверяют им", – отмечает Иван Ступак.

По его мнению, есть яркие фигуры украинских предателей на службе у Кремля, которые в обозримом будущем могут присоединиться к Стремоусову.

1. Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо, который сам выглядит, как смерть, и к которому она уже стучала, да он не открыл.

2. Гауляйтер Запорожчины – Евгений Балицкий, бывший украинский нардеп от ОПЗЖ, который после начала открытой войны предал Украину и начал сотрудничать с врагами.

3. Нынешний главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, каким-то чудом до сих пор не отправленный на тот свет.

4. Нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин, который виртуозно лавирует между разными группировками, но рано или поздно получит билет на концерт Кобзона.

5. Топ-коллаборант, самопровозглашенный "премьер-министр" оккупационных "властей" в Автономной Республике Крым – Сергей Аксенов.

"Вне всяких сомнений, он является очень информированной и важной политической фигурой, от которой вероятно тоже захотят избавиться в Кремле, как только первый украинский солдат зайдет на территорию АР Крым", – уверен Иван Ступак.