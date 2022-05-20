путин посмертно наградил одиозного главаря боевиков "ДНР"

Убийца украинцев получил от диктатора орден "За мужество"

Кровавый диктатор и российский президент владимир путин наградил орденом "За мужество" жестокого убийцу Арсена Павлова (больше известного под псевдонимом "Моторола"), который был главарем батальона российских наемников "Спарта" и убивал украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил пропагандистский Telegram-канал "Пул №3".

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Отмечается, что российский диктатор подписал указ о награждении Моторолы орденом мужества посмертно.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников", — говорится в указе.

Путин посмертно наградил убийцу "Моторолу" орденом мужества

Прогнозируемо, что реакция сети на эту "награду" была крайне негативной. Хотя пользователи не удивились, ведь "какой президент – такие герои". Кое-кто отметил, что после этого на месте россиян сжег бы российский паспорт. Один из пользователей справедливо заметил, что этим поступком "Моторола" приравняли к ветеранам.

СПРАВКА: Арсен Павлов – это уроженец РФ, который на Донбасс перебрался в 2014 году и возглавил там незаконное вооруженное формирование – батальон "Спарта". На стороне оккупантов "ДНР" он воевал под псевдонимом "Моторола". В Украине о нем стало известно после того, как он публично признался в расстреле 15 военнопленных украинцев, среди которых "киборг" Игорь Брановицкий.

"Моторолу" убили в 2016 году в многоэтажке Донецка, где он проживал. Он вместе с охранником погиб от взрыва самодельного устройства в лифте. Тогда оккупанты в гибели Павлова обвинили "украинскую диверсионно-разведывательную группу", однако среди версий также рассматривались — устранение боевика силами ФСБ из-за конфликта с властями РФ; убийство его как свидетеля избиения Boeing 777 в Донецкой области; наличие у "Моторолы" конфликтов с другими представителями "ДНР" и "ЛНР".

Стоит отметить, что для россиян "выписывать" награды и ордена сомнительным "героям" — это далеко не впервые. Как сообщал "Телеграф", российский генерал наградил собственного сына-танкиста за "успехи" под Черниговом.