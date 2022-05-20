Укр

путин посмертно наградил одиозного главаря боевиков "ДНР"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Арсена Павлова ликвидировали в 2016 году Новость обновлена 20 мая 2022, 16:15
Арсена Павлова ликвидировали в 2016 году

Убийца украинцев получил от диктатора орден "За мужество"

Кровавый диктатор и российский президент владимир путин наградил орденом "За мужество" жестокого убийцу Арсена Павлова (больше известного под псевдонимом "Моторола"), который был главарем батальона российских наемников "Спарта" и убивал украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил пропагандистский Telegram-канал "Пул №3".

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Отмечается, что российский диктатор подписал указ о награждении Моторолы орденом мужества посмертно.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников", — говорится в указе.

Путин посмертно наградил убийцу "Моторолу" орденом мужества
Путин посмертно наградил убийцу "Моторолу" орденом мужества

Прогнозируемо, что реакция сети на эту "награду" была крайне негативной. Хотя пользователи не удивились, ведь "какой президент – такие герои". Кое-кто отметил, что после этого на месте россиян сжег бы российский паспорт. Один из пользователей справедливо заметил, что этим поступком "Моторола" приравняли к ветеранам.

СПРАВКА: Арсен Павлов – это уроженец РФ, который на Донбасс перебрался в 2014 году и возглавил там незаконное вооруженное формирование – батальон "Спарта". На стороне оккупантов "ДНР" он воевал под псевдонимом "Моторола". В Украине о нем стало известно после того, как он публично признался в расстреле 15 военнопленных украинцев, среди которых "киборг" Игорь Брановицкий.

"Моторолу" убили в 2016 году в многоэтажке Донецка, где он проживал. Он вместе с охранником погиб от взрыва самодельного устройства в лифте. Тогда оккупанты в гибели Павлова обвинили "украинскую диверсионно-разведывательную группу", однако среди версий также рассматривались — устранение боевика силами ФСБ из-за конфликта с властями РФ; убийство его как свидетеля избиения Boeing 777 в Донецкой области; наличие у "Моторолы" конфликтов с другими представителями "ДНР" и "ЛНР".

Стоит отметить, что для россиян "выписывать" награды и ордена сомнительным "героям" — это далеко не впервые. Как сообщал "Телеграф", российский генерал наградил собственного сына-танкиста за "успехи" под Черниговом.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Награда #Арсен Павлов (Моторола)