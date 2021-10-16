"Ты всегда можешь выбрать лестницу": украинцы с юмором "почтили" память боевика "Моторолы"

С момента убийства боевика прошло пять лет.

В 2016 году в лифте своего дома подорвали одного из главарей "ДНР" Арсена Павлова, более известного как "Моторола". На оккупированной территории в Донецке ему в канун даты установили очередной памятник. Украинские пользователи интернета по-своему вспомнили про этот день — изменили постер фильма "Лифт" в годовщину ликвидации.

Картинку опубликовала группа в Facebook "Баба и кот".

На ней добавлены дата смерти и "исполнители" главных ролей, а также слоган "ты всегда можешь выбрать лестницу".

В комментариях пользователи вспомнили про нардепа Илью Киву.

"Моторола" был известен своей жестокостью — из-за подозрения в пытках, расстрелах и издевательствах над людьми СБУ в 2015 подозревала боевика по 438 УК (нарушение законов войны). С января того же года находился под санкциями Евросоюза.

После того как в октябре 2016 его с охранником взорвали в лифте, возникли несколько теорий, кто мог это сделать. Подозревали как украинские диверсионные группы, так и конфликты внутри оккупационных политических кругов.

Ранее "Телеграф" писал, что боевик из вооруженных бандформирований на территории ОРДЛО сбежал и сдался в плен ВСУ.